Общественная палата РФ оказывает поддержку образовательному проекту фонда «Ноосфера» Елены Батуриной

Фонд поддержки образования «Ноосфера», основанный предпринимателем и филантропом Еленой Батуриной, разработал «Всероссийский цифровой урок «Я — россиянин» для учащихся 4 и 5 классов. Пилотный урок впервые прошел в ряде общеобразовательных учреждений Ленинградской области в 2021 году, уже к 2022 году урок был проведен почти во всех школах региона, а число участников превысило 16 тысяч человек. В новом учебном году в нем примут участие школы из более 27 регионов России.

В марте по итогам рабочей встречи администрации Фонда поддержки образования «Ноосфера» с председателем Общественной палаты Ленинградской области Юрием Трусовым было направлено обращение в Общественную палату Российской Федерации с предложением распространить этот просветительский проект и на другие субъекты Российской Федерации. Инициатива была поддержана председателем комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимиром Зориным и председателем комиссии Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Натальей Кравченко. С апреля 2023 года открылся свободный прием заявок на участие в проекте от субъектов Российской Федерации.

«У Фонда важная просветительская миссия: уже 20 лет его приоритетной задачей является развитие межкультурного диалога в детской среде. Мы рады, что сегодня число участников этого проекта выходит на принципиально новый уровень. Разработанный специалистами Фонда урок станет полезным и ценным инструментом в арсенале школьных преподавателей, так как позволит дать детям углубленные знания о традиционных религиях, многообразии культур народов и о том, что их объединяет: об универсальных культурных и нравственных ценностях. Это закладывает наилучшую основу для доверия, взаимоуважения и сотрудничества», — отметила основатель Фонда «Ноосфера» Елена Батурина.

На сегодняшний день к участию в просветительской инициативе Фонда «Ноосфера» присоединились 27 регионов России, в т. ч. Архангельская, Владимирская, Калининградская области, Карачаево-Черкесская Республика, Курская, Липецкая и Мурманская области, Республика Алтай, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Чувашия, Тамбовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие. Количество регионов, включающихся в участие в проекте, постоянно растет.

«В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране очень важно, чтобы подрастающее поколение знало и об истории нашей Родины, и об истоках национального самосознания. Урок «Я – россиянин» очень важен для того, чтобы ребята ориентировались в конфессиях, которые существуют. Я благодарю Фонд «Ноосфера» за создание этого образовательного проекта. Получив однозначно положительные отзывы от учителей и учащихся, мы, конечно, будем продолжать его поддерживать», — сказал член Общественной палаты Российской Федерации Владимир Журавлев.

Культурно-образовательный проект «Всероссийский цифровой урок» создан для детей 9-10 лет с целью духовно-нравственного воспитания российских школьников. Фонд «Ноосфера» предоставляет регионам все методические материалы интерактивного урока, что позволяет учителю легко подготовиться к занятию. Школьников ждет красочный фильм о национальном и культурном многообразии России, анимированные творческие задания и возможность создать виртуальный музей со своими одноклассниками. В 2023 году проект Фонда получил поддержку Общественной палаты Ленинградской области, Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, Ленинградского областного института развития образования, Федерального агентства по делам национальностей и Общественной палаты Российской Федерации.