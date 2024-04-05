Общественники просят Роскомнадзор проверить Telegram 

Первый вице-президент Российского фонда мира, руководитель мониторингового центра «Безопасность 2.0» Елена Сутормина намерена обратиться в Роскомнадзор с запросом на проведение дополнительных проверок в отношении мессенджера Telegram на предмет распространения опасной информации.

«Эксперты нашего центра «Безопасность 2.0» фиксируют увеличение количества эпизодов распространения опасной информации в мессенджере Telegram. При этом нередкими стали ситуации взлома аккаунтов физических лиц, а также создание клонов аккаунтов людей для рассылки заведомо ложной информации, — отмечает Елена Сутормина. Также вызывает опасение тот факт, что руководство и владельцы этого приложения находятся за пределами России и позиционируют мессенджер в качестве зарубежного сервиса. При этом на сегодняшний день это одна из ключевых коммуникационных платформ на территории нашей страны. В этой связи мы полагаем целесообразным проведение дополнительных проверок на соблюдение руководством мессенджера российского законодательства».

Также эксперт заметила, что в мессенджере существует практика переписок и общения различных категорий преступников, вовлечения подростков в деструктивные сообщества, а также рекламы запрещённых веществ, в частности психотропных и наркотических препаратов.

Она подчеркнула, что в период беспрецедентной информационной войны в отношении России со стороны западных стран важно, чтобы коммуникационные площадки оперативно отслеживали и удаляли опасный контент.