Общественные деятели и ученые собрались на международной конференции для обсуждения результатов расследования убийства царской семьи

Международная конференция «Тайны убийства Царственных Мучеников. Новые материалы следствия и независимые экспертизы» прошла 28 ноября в российской столице. Мероприятие прошло при участии общественных деятелей и ученых, которые занимаются изучением т.н. «екатеринбургских останков», а также юристов, антропологов, историков, криминалистов, судебных медиков и следователя СК РФ.

На конференции были озвучены результаты комплексной экспертизы «екатеринбургских останков», инициатором проведения которой стал Русский Просветительный фонд им. Святителя Василия Великого. Экспертиза была проведена в июле-ноябре текущего года.

Эксперименты проводились под руководством судебных медиков, к.м.н. Константина Теплова и Юрия Григорьева. Причем даже те, кто признает т.н. «екатеринбургские останки», высоко отозвались о проведенной экспертизе. Так, выполненная Тепловым и Григорьевым работа получила лестные отзывы со стороны следователя Владимира Соловьева, занимавшегося в СК делом об убийстве венценосной семьи до 2015 г. Впрочем, последний все же не согласен с утверждением, что большевики сожгли все тела в Ганиной Яме.

В ходе проведения эксперимента были осуществлены псевдонатурные испытания с использованием туш телят и домашних кабанов. Оказалось, что в течение 12-14 часов можно сжечь все 11 тел. Иными словами, принадлежащие семье императора и ее слугам останки могли легко быть уничтожены в Ганиной Яме большевиками. Поэтому, скорее всего, от убитых мало что осталось, хотя современное следствие утверждает, что сохранность некоторых найденных скелетов составляет 85-90%.

Также в ходе конференции собравшимся было представлено недавно вышедшее из печати двухтомное издание – книга известного историка Сергея Фомина «Царское Дело», в подробностях рассказывающая об истории расследования убийства семьи Романовых следователем Николаем Соколовым. Многие сенсационные материалы книги были опубликованы впервые.

Итоговое обращение участников конференции было направлено Патриарху, Синоду и Архиерейскому Собору РПЦ, а также главе СКР Александру Бастрыкину. Подписанты настаивают на «отложении до суда принятия каких-либо решений» и необходимости продолжения следствия для всестороннего исследования всех новых материалов экспертиз, свидетельствующих о том, что останки, найденные под Екатеринбургом, не являются царскими.