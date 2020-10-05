Общественный совет при Росрыболовстве считает неприемлемыми методы борьбы РРПК с минтайщиками

В четверг, 1 октября Общественный совет при Росрыболовстве провел заседание, в рамках которого рассмотрел обращение дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая по факту «организованной информационной атаки на АДМ». Объединение связывает эту атаку с исключением из своих рядов «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК) Глеба Франка. Кроме того, лишившиеся членства грозят минтайщикам судами, проверками ФАС и других надзорных ведомств, о чем пишут в СМИ. Ситуация, когда одна из сторон конфликта в общественной организации заявляет через средства массовой информации о якобы имевшем место «картельном сговоре» и анонсирует намерения инициировать проверку отраслевого объединения контрольно-надзорными органами, вызвала у членов ОС беспокойство. Они отметили, что не считают юридически обоснованным деятельное участие (к примеру, в виде внеплановой проверки Ассоциации) каких-либо госорганов в споре АДМ и РРПК, поскольку единственным арбитром в этом споре может выступать исключительно суд. Такую информацию приводит Комсомольская правда».

В рыбацком обществе России считают, что РРПК не остановится в защите своих интересов, противопоставляя их интересам развития всего отечественного рыбохозяйственного комплекса. Отраслевое сообщество опасается того, что компания может воспользоваться поддержкой силовых структур и ФАС. Рассмотрев на заседании позиции обеих сторон, члены ОС решили, в случае организации внеплановой проверки АДМ (что, по сути, незаконно) они обратятся в Общественную палату и в Генеральную прокуратуру РФ за разъяснениями о правомерности назначения такой проверки. Такую информацию приводит Комсомольская правда».

Напомним, что 15 числа минувшего месяца все предприятия группы РРПК были исключены из АДМ за несоответствие целям и задачам отраслевого объединения. Причиной стало июльское обращение компании с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором она предложила сомнительную реформу рыбной отрасли. Минсельхоз, Росрыболовство, РСПП, «Опора России», Торгово-промышленная палата и рыбацкое сообщество раскритиковали предложения Группы.