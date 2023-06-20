Общий объем финансирования Education Cannot Wait в Южном Судане превысил 72 млн долларов

Дети Южного Судана сталкиваются с серьезными рисками в результате конфликта, вынужденного перемещения, бедности и изменения климата. Чтобы справиться с этими взаимосвязанными кризисами с помощью преобразующей силы образования, президент Южного Судана Сальва Киир Маярдит и исполнительный директор организации «Образование не может ждать» (ECW) Ясмин Шериф объявили сегодня о выделении каталитического гранта в размере 40 миллионов долларов США для расширения Многолетней программы ECW в Южном Судане еще на три года. Общая сумма финансирования ECW в Южном Судане настоящее время превышает 72 млн долларов США.

«Общий объем финансирования ECW в Южном Судане в настоящее время превышает 72 миллиона долларов США. Дополнительно «Образование не может ждать» предоставит жизнеспасающие возможности для получения образования десяткам тысяч девочек и мальчиков, пострадавших от кризиса, по всей стране. Чтобы способствовать этой инициативе, мы призываем мировых лидеров увеличить финансирование ECW и его партнеров в стране. Это важнейшая инвестиция в устойчивое развитие, мир и процветание народа Южного Судана и пострадавших от кризиса детей во всем мире», — заявил президент Сальва Киир Маярдит.

Трехлетнюю программу будут осуществлять Save the Children , Норвежский совет по делам беженцев и Finn Church Aid в тесном сотрудничестве с Министерством общего образования и просвещения и другими партнерами. Программа охватит по меньшей мере 135 000 детей, на жизнь которых повлиял кризис. Комплексная поддержка в сфере образования улучшит доступ детей к школе, обеспечит качественное образование, повысит инклюзивность девочек и детей-инвалидов и повысит устойчивость к будущим потрясениям.

«Годы конфликта и вынужденного переселения, усугубленные климатическими бедствиями, нанесли тяжелый урон следующему поколению жителей Южного Судана. Настало время переломить ситуацию и предоставить наиболее уязвимым детям защиту и надежду, которые дает только качественное образование. Это единственная лучшая инвестиция, которую мы можем сделать для будущего этой молодой страны и всего региона», — сказала исполнительный директор ECW Ясмин Шериф

«Ввиду того, что годы войны не позволяли поколениям людей ходить в школу, образование в Южном Судане остается неотложным приоритетом, поскольку только 27% населения умеют читать и писать, и менее половины детей ходят в школу», — сказал Порнпун Джиб Рабилтоссапорн, директор программы «Спасите детей».