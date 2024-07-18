Общий залог ликвидности для HTX DAO достиг $42,5 млн  

HTX DAO объявила о получении второго обеспечения ликвидности экосистемы. Благодаря этому внесению обеспечения 80 223 880 TRX и 9 631 105 301 954,7 $HTX (стоимостью 21 500 000 USDT) были выделены на SUN.io для повышения ликвидности, а все токены LP были зачислены на нулевой адрес. По имеющимся данным, HTX DAO получила общий залог ликвидности в размере $42,5 миллиона.

По словам представителей HTX DAO, механизм обеспечения ликвидности экосистемы — это инновация, разработанная для создания децентрализованного сообщества, расширяющего возможности экосистемы, и решения проблем, связанных с безопасностью и обвинениями в централизации. Этот механизм не только повышает устойчивость и самодостаточность экосистемы HTX DAO, но и обеспечивает прозрачность и подотчетность всех ее операций. Согласно предыдущему отчету, HTX DAO получил первоначальный залог ликвидности 15 марта на общую сумму $21 миллион. Кроме того, следующее обеспечение назначено на 15 октября 2024 года.

Залог ликвидности HTX DAO формируется из нескольких источников, включая часть ежеквартального дохода от HTX (в настоящее время 50%) и взносы других ключевых участников HTX DAO. Это совместное внесение обеспечения используется для повышения ликвидности токена $HTX на децентрализованных биржах, а полученные в результате токены LP будут постоянно сжигаться. Примечательно, что любой участник HTX DAO имеет возможность добровольно пожертвовать ликвидность в $HTX или TRX. Эта гарантия повышает практичность и децентрализацию управления активами и гарантирует, что ни один залогодатель в HTX DAO не сможет осуществлять эксклюзивный контроль. Для децентрализованного управления ликвидностью используется проактивный подход, который систематически решает проблему централизации в хранении фондов и одновременно укрепляет безопасность пула и приложений $HTX.

Основанная 18 января 2024 года, HTX DAO включила в свою экосистему 19 крупных разработчиков, в том числе HTX, TRON, Poloniex, BitTorrent, Spark Digital Capital, APENFT, Stratified Capital, JustLend DAO, OIG Group, Double Peak, stUSDT, Zebec, USDD, ANKR, SUN.io, Merkle 3s Capital, WINkLink, TUSD и Owlit Finance.