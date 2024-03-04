Обучение персонала среднего бизнеса: новые возможности с корпоративным университетом «СФЕРА»

Как ожидается, университет займется обучением и развитием персонала компаний-заказчиков. Основными клиентами корпоративного университета «СФЕРА» станут представители среднего бизнеса.

Как рассказал PR-менеджер корпоративного университета Павел Елисеев, классические корпоративные университеты представляют собой структурные подразделения крупных компаний, направленные на обучение и мотивацию сотрудников. Корпоративный университет «СФЕРА», в свою очередь, станет первой в России организацией, которая будет выполнять данные функции на аутсорсинге посредством оформления годовой подписки. Годовой абонемент позволит клиентам легко планировать свой бюджет, так как стоимость услуг будет фиксированной. Это значит, что компании будут защищены от повышения стоимости услуг и инфляции.

«Уникальность университета заключается в том, что впервые подобные услуги становятся доступны среднему бизнесу. Как правило, создание и развитие корпоративных университетов — это прерогатива крупных компаний, в то время как средний бизнес обычно не в состоянии содержать такое подразделение. Обратившись в Корпоративный университет “СФЕРА”, средний бизнес получит возможность обучать своих сотрудников на том уровне, на каком это делают акулы бизнеса, но по приемлемой цене. Благодаря нашему университету заказчики смогут оптимизировать все процессы, связанные с обязательным и дополнительным обучением персонала», — рассказывает руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами Иванова Юлия.

Он поясняет, что, в отличие от обычных учебных центров, корпоративный университет будет рассчитан на решение задач заказчика комплексно, глобально — в услуги будет входить как всестороннее развитие персонала клиентов, так и решение долгосрочных задач в плане обучения.

Заказчикам будет доступна услуга «аудита», посредством которой можно будет изучить всю исходную информацию и сформировать матрицу обучения – крайне важный инструмент для формирования грамотного плана обучения.

Помимо этого, к каждому из клиентов будет прикреплен личный куратор. Он будет полностью погружаться в бизнес заказчика, вести его проект, отслеживать прогресс обучения каждого сотрудника, производить непрерывную оценку обучения персонала, формировать рекомендации.

Обучать в университете будут как профессиональным (хард-), так и мягким навыкам (софт-скиллам). Слушатели смогут пройти, как и обязательный курс по охране труда, первой помощи или электробезопасности, так и бизнес-тренинги (эффективные коммуникации, переговоры, управленческий цикл, стресс-менеджмент) или востребованные многими курсы по логистике, финансам и закупкам. Все обучающие программы в университете составлены таким образом, чтобы обеспечить максимально эффективное выполнение задач, стоящих перед бизнесом.

В компетенции преподавателей университета, помимо обучения сотрудников, войдет разработка программ индивидуальных и групповых курсов (непосредственно под запросы заказчика), подготовка расписания, контроль над прогрессом обучающихся и многое другое.

Таким образом, корпоративный университет на аутсорсинге решает основные задачи заказчика, направленные на реализацию долгосрочных целей и совершенствования профессиональных навыков у сотрудников. Предполагается, что он поможет не только обучать и развивать компетенции сотрудников, но и формировать устойчивую корпоративную культуру, а инструменты и решения корпоративного университета полностью адаптированы к особенностям современного рынка.

Следует добавить, что корпоративный университет «Сфера» имеет все необходимые разрешительные документы на осуществление деятельности, в том числе образовательную лицензию.