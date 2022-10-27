Обучением продуктам «Р7-Офис» занимаются четыре авторизованных учебных центра «Р7»

Общество
27 октября 2022

Обучиться работе в офисном пакете «Р7-Офис» можно в авторизованных учебных центрах.

Каждый пользователь может пройти обучение по использованию решений «Р7-Офис» в авторизованных учебных центрах. В настоящее время таких центров четыре: два в Москве, один в Нижнем Новгороде и еще один – в Йошкар-Оле.

В Москве обучение можно пройти в центре компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана и в организации дополнительного профессионального образования «СофтЛайн Эдюкейшн». В Нижнем Новгороде обучением продуктам «Р7-Офис» занимается «Приволжская Медиашкола», а в Йошкар-Оле – «1С-Рарус Йошкар-Ола».

По окончании обучения в любом из этих учебных центров каждый слушатель получит сертификат «Р7-Офис».

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