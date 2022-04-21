Oclean представила электрическую зубную щетку OcleanFlowSonic, которая работает до 180 дней в режиме ожидания

Компания Oclean представила широкой общественности электрическую зубную щетку начального уровня OcleanFlowSonic, которая обеспечивает до 180 дней работы в режиме ожидания.

Компания Oclean приняла решение представить на суд общественности совершенно новую модель электрической зубной щетки OcleanFlow, которая ориентирована на тех, кто планирует приобрести свою первую электрическую зубную щетку, оснащенную аккумулятором повышенной емкости, позволяющей использовать компактное и изящное устройство в режиме ожидания до ШЕСТИ месяцев без дополнительной подзарядки.

Зубная щетка OcleanFlow имеет изящную форму с легкой волнистой поверхностью, которая настраивает на нужный лад, особенно в условиях современной пандемии.

OcleanFlow: электрическая зубная щетка начального уровня саккумулятором, обеспечивающим работу устройства в течение 180дней

Компания Oclean представила широкой публике новую версию электрической зубной щетки Flow, которую можно приобрести на сайте AliExpress. Аккумулятор устройства обеспечивает работу в течение 180 дней, поэтому пользователи смогут заряжать свое новое устройство всего два раза в год. Несмотря на активное использование инновационных технологий и разработку уникальных решений, компания Oclean выпустила доступную электрическую зубную щетку начального уровня, которую могут позволить себе все, включая студентов, ограниченных в средствах.

Электрическая зубная щетка OcleanFlowиспользует уникальное сочетание технологий,приятноговнешнеговидаибескрайнихфункциональныхвозможностей, обладая следующими отличительнымифункциями:

*Использование магнитного электродвигателя, который вращается на скорости до 38 000 оборотов в минуту, щетка OcleanFlow качественно и эффективно очищает зубы, предлагая доступную цену в 2600 руб.

Щетка работает до 180 дней в режиме ожидания, а время полной зарядки составляет всего 4,5 часа, что позволяет разгрузить не только ваш плотный график, но и сделать нашу планету болеебезопасной.

Устройство предлагает 5 мощных режимов работы, обеспечивающих деликатную очистку для решения самых разных проблем с зубами. Использование утреннего и вечернего режима с разной скоростью вращения и уровнем вибрации позволяетзащитить ваши десны изубы.

Интеллектуальный таймер, который срабатывает через 2 минуты, а также промежуточные напоминания каждые 30 секунд защищают ваши зубы и десны, обеспечивая максимально качественный уход и предотвращая поврежденияэмали.

Зубная щетка защищена в соответствии с требованиями стандарта IPX7, что позволяет наслаждаться процессом чистки зубов прямо вдуше.

Устройство OcleanFlow можно приобрести прямо на AliExpress:

Только сейчас вы можете приобрести OcleanFlowвсего за 2600 руб. (акция действует с 29 апреля по 1 мая). Комплект поставки: зубная щетка OcleanFlow (1 шт.), чистящая головка (1 шт.), руководство пользователя (1 шт.), а также USB-кабель для зарядки (1шт.).

На протяжении многих лет компания Oclean проводит многочисленные исследования для создания качественно новых решений по уходу за зубами и полостью рта. Компания предлагает надежные и доступные решения для ухода за зубами и полостью рта, удовлетворяя запросы тех, кто нуждается в нашей продукции, а также создавая качественно новые решения. Для получения дополнительной информации о компании Oclean, пожалуйста, посетите наш сайт (https://www.oclean.com/)

О компании Oclean

Компания Oclean была создана для того, чтобы сделать инновационные технологии более доступными для людей по всему миру, позволяя им наслаждаться каждой секундой своей улыбки. Компания Oclean получила такие известные награды, как AsiaDesignPrize (2021), премия RedDot и IFDesignAwards (2021 и 2018), премия GoodDesignAward (2019) и премия IFDesignAward (2021 и 2020). Компания Oclean

была удостоена самых известных международных наград в области дизайна, что лишний раз подтверждает приверженность компании инновационным технологиям, которые позволяют создавать продукцию для ухода за зубами и полостью рта. Компания Ocleanимеет в своем ассортименте шесть электрических зубных щеток, а также большое количество товаров для обеспечения гигиены полости рта: от ирригаторов до разнообразных аксессуаров. Компания Ocleanявляется одним из лидеров в области гигиены полости рта, а ее инновационный подход к работает оправдывает это гордое звание.

Media contact

Company Name: Oclean Information Technology Co., Limited

Contact Person: Joehao Xu

Email: marketing@oclean.com

Website: oclean.com