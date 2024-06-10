Оценка Фонда защиты Bitget в мае 2024 г. превысила $464 млн

Bitget, ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания, обновила оценку своего Фонда защиты на май 2024 года с максимальной стоимостью в $465 млн 20 мая и среднемесячной оценкой в $425 млн.

В условиях нестабильности Фонд защиты служит страховкой от потенциальных угроз, обеспечивая защиту активов пользователей Bitget от неблагоприятных факторов.

В течение мая, под влиянием рыночных тенденций и оценки BTC, Фонд защиты Bitget поддерживал стабильную среднемесячную оценку в $425 млн, значительно превысив обязательства компании в размере $300 млн, взятые в октябре 2022 года. В этот период Bitget временно исключил USDT из фонда защиты, чтобы выделить больше средств на развитие экосистемы. Несмотря на эту корректировку, Фонд защиты сохранил свои запасы 6500 BTC, хранящиеся в трех отдельных кошельках, причем все адреса были открыто показаны для прозрачности.

Используя модель самострахования, Фонд защиты Bitget работает независимо, что позволяет быстро и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Не завися от внешних факторов, фонд может оперативно перераспределять ресурсы для снижения рисков и защиты активов пользователей во время нестабильной рыночной ситуации или непредвиденных событий.

Грейси Чен, генеральный директор Bitget, отметила: «Безопасность — главный приоритет Bitget. Фонд защиты — это свидетельство нашей приверженности обеспечению безопасности цифровых активов пользователей. Поддерживая лучший в отрасли фонд защиты, гарантируя, что его стоимость превышает $300 млн, и настаивая на обнародовании адресов кошельков, мы обеспечиваем нашим пользователям спокойствие и безопасность при любых рыночных условиях. Мы по-прежнему привержены принципам прозрачности и безопасности, гарантируя, что наша платформа останется надежным лидером среди криптобирж».