Одна из высших государственных наград Японии вручена Фаттаху Шодиеву

Власти Японии наградили японоведа и мецената Фаттаха Шодиева «Орденом Восходящего Солнца c золотыми лучами на шейной ленте» — одной из высших государственных наград этой страны. Основатель Международного Фонда Шодиева удостоился столь высокой награды за свою многолетнюю (свыше 20 лет) деятельность по развитию российско-японских отношений.

Награда была вручена в торжественной обстановке послом Японии в России г-ном Тоёхиса Кодзуки.

Поддержка российско-японским связям в образовательной, культурной, научной сферах оказывается Международным Фондом Шодиева уже свыше двух десятков лет. Организация является спонсором различных конференций, научных исследований, оплачивает наиболее успешным учащимся МГИМО стажировки в вузах Японии.

Среди важных спонсорских проектов Фонда следует отметить финансирование создания документальных фильмов «Япония многоликая», «Хокайдо: путь к северным морям», «Кимоно Иттику Куботы: история на шелке», «На пути к доверию: русские в Японии».