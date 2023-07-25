Одним из событий Signon Open Air Fest 2023 станет сольный концерт Жени Львовской

В первый день фестиваля Signon Open Air Fest 2023 певица Женя Львовская порадует посетителей сольным концертом. Фестиваль пройдет с 4 по 6 августа 2023 года в живописном Парк-отеле «Актер» в городе Рузе Московской области. Выступление исполнительницы организовано в поддержку выхода ее дебютного альбома.

Песни Жени Львовской цепляют слушателей мечтательностью, светлой грустью, есть в них и самоирония в гимне внутренней свободе. Девушка является правнучкой поэта-песенника, сценариста и драматурга Михаила Григорьевича Львовского («На Тихорецкую состав отправится», «Глобус», «Дороги дальние»). Городок писателей в Переделкине – ее родина. В свое время она прошла обучение по программе в Berklee College of music, получив грант. Сегодня Женя Львовская развивает свой сольный музыкальный проект, а первыми шагами в карьере стали выступления на столичных площадках с кавер-версиями известных композиций.

Более 20 концертов пройдут на трех музыкальных площадках фестиваля, где выступят многие известные исполнители. UMA2RMAN, Линда, Андреграунд, Квартет Алины Ростоцкой, Тося Чайкина и другие заявлены среди хедлайнеров проекта. Для гостей фестиваля подготовлена насыщенная образовательная и развлекательная программа – свыше 25 мастер-классов знаменитых представителей музыкальной индустрии, творческие встречи и лекции, йога у реки, водные развлечения, DJ-сеты на пляже, танцы и музыкальный Jam до утра, детская программа, развивающая творческая программа для всей семьи и, конечно, много музыки.

Игорь Наумов (Серебряный Дождь), Валерия Ковальзон (Фабрика Звёзд), Лина Арифулина (Фабрика Звёзд, СТС зажигает суперзвезду), Нани Ева, Алина Ростоцкая, Лев Слепнер, Ольга Олейникова, Андрей Щукин и другие станут звездными спикерами образовательной программы предстоящего фестиваля.