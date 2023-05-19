Одобрена рекомбинантная мультивалентная белковая вакцина против COVID-19 от вариантов XBB

17 мая 2023 года рекомбинантная двухвалентная белковая вакцина против COVID-19 (клетки Sf9) и рекомбинантная трехвалентная тримерная белковая вакцина против COVID-19 (клетки Sf9), разработанные компанией WestVac Biopharma/Западно-китайским медицинским центром Сычуаньского университета от последних циркулирующих вариантов XBB, были одобрены для клинических испытаний Национальным управлением медицинской продукции Китая. Эти две новые вакцины будут в кратчайшие сроки коммерчески реализованы для защиты от циркулирующего в настоящее время варианта XBB после завершения необходимых клинических испытаний. Они также являются первыми в мире вакцинами против COVID-19, которые будут использованы для проведения клинических исследований специально для таких вариантов, как XBB.

В рамках совместного механизма Государственного совета по профилактике распространения пандемии была проведена пресс-конференция в начале мая 2023 года. Участники совещания отметили, что по мере расширения взаимодействия между Китаем и другими странами международное влияние на состав ключевых пандемических вариантов нового коронавируса в Китае резко возросло. Согласно данным эпиднадзора[1], первичные пандемические варианты вируса COVID-19 в Китае эволюционировали в варианты XBB. В этом контексте WestVac Biopharma использует международную передовую платформу рекомбинантных белковых вакцин из клеток насекомых для разработки рекомбинантной двухвалентной (XBB + прототипный штамм) белковой вакцины против COVID-19 (клетки Sf9) — двухвалентной вакцины Coviccine® — и рекомбинантной трехвалентной (XBB + BA.5 + дельта-вариант) тримерной белковой вакцины против COVID-19 (клетки Sf9). Эти две вакцины компании WestVac имеют решающее значение для профилактики текущих вариантов XBB и вносят значительный вклад в управление продолжающейся пандемией COVID-19.

Двухвалентная вакцина Coviccine® — рекомбинантная двухвалентная (XBB+прототип) белковая вакцина против COVID-19 (клетки Sf9)

Рекомбинантная двухвалентная (XBB + прототип) белковая вакцина против COVID-19 представляет собой усовершенствованную версию Coviccine® — рекомбинантной вакцины против COVID-19 (клетки Sf9), разработанной компанией WestVac Biopharma. Исследования показали, что вакцина индуцировала высокие титры нейтрализующих антител против многочисленных подвариантов, включая XBB.1.5, XBB1.16, XBB1.9.1, XBB.2.3, BA.5, BF.7, BQ.1[1], что свидетельствует о том, что она является универсальной вакциной против COVID-19, эффективной от множества штаммов, особенно при значительном увеличении нейтрализующих антител против вариантов XBB.

Рекомбинантная трехвалентная (XBB+BA.5+дельта) тримерная белковая вакцина против COVID-19 (клетки Sf9)

Используя преимущества быстрого реагирования передовой международной платформы для экспрессии клеток насекомых в производстве рекомбинантных белковых вакцин, компания WestVac Biopharma и ее дочерняя компания под названием WestVac Biopharma (Гуанчжоу) создали вектор для рекомбинантной трехвалентной (XBB+BA.5+дельта) белковой вакцины против COVID-19 (клетки Sf9) и разработали трехвалентные рекомбинантные белковые вакцины высокой чистоты и высокого качества для использования человеком. Субъединичный вакцинный антиген точно разработан на основе структуры целевых белков S-RBD и HR подвариантов коронавируса XBB и BA.5 и может самостоятельно собираться в стабильные тримерные белковые частицы. Исследования показали, что вакцина индуцировала высокие титры нейтрализующих антител против многочисленных подвариантов, включая омикрон-штамм XBB.1.5, XBB1.16, XBB1.9.1, XBB.2.3, BA.5, BF.7, BQ.1, BA.2.75, что свидетельствует о том, что она представляет собой вакцину против COVID-19 широкого спектра действия от нескольких подвариантов, распространенных в стране и за рубежом.