Офисный пакет «Р7-Офис» позволяет воспользоваться электронной цифровой подписью

В офисном пакете «Р7-Офис» можно воспользоваться цифровой подписью. Как оказалось, поддержку электронной подписи имеют десктопная и серверные версии «Р7-Офис». Пакет должен быть установлен на операционных системах Ubuntu 20.04, Astra Linux Common Edition 2.12, РедОС, а также Windows 7, Windows 8.1, Windows 10. Вместе с тем необходимо, чтобы криптопровайдер секретных ключей КриптоПро CSP 5.0 был также установлен на ПК.

Сейчас в «Р7-Офис» действует поддержка соподписи – возможность последовательной подписи документа несколькими участниками документооборота из редактора. Отмечается, что проверка соподписи выполняется через редактор «Р7-Офис» с поддержкой электронной цифровой подписи и утилитой Инструменты КриптоПро 5.0.

Российский офисный пакет «Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. «Р7-Офис» включает почту, редакторы таблиц, текстов и презентаций, СRM, платформу для создания корпоративной соцсети, планировщик, корпоративный мессенджер и видеоконференцсвязь.