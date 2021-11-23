Огнеупорный хризотил: «горный лен» против пламени

Эстетика ГДР – это особая часть мировой культуры, собравшая в себе множество противоречивых элементов. Одной из вех того периода истории являются работы немецкого фотографа Лотара Вильманна – пионеры, флаги и, конечно же, армия. На фотографии 1975 года вы можете увидеть солдата химических войск армии ГДР в огнеупорном асбестовом костюме. Его запечатлели во время учений – на фоне догорает грузовик, принесенный в жертву созданию «условий, приближенных к боевым». Сегодня этот снимок вызывает куда больше вопросов, чем ответов – и основным камнем преткновения является материал, из которого изготовлен костюм.

Асбест на сегодняшний день широко используется в производстве более чем 300 видов промышленных изделий. Это шифер, сайдинг, фасадные панели, огнеупорный картон, трубы, накладки на тормозные колодки и защитное снаряжение для сотрудников МЧС и работников «горячих цехов». Естественно, не обходится без него и армия – система защиты от напалма «Сода» танков Т-72, Т-80 и Т-90 создана с применением асбестовой ткани. Ей обматывают несущие трубы конструкции, чтобы избежать их плавления при высоких температурах. Костюмы из асбестовой ткани применяют на американских подводных лодках и советских кораблях. Известен случай, когда 26 июня 1941 года машинистам Петру Гребенникову и Петру Каирову пришлось лезть в топке эсминца «Харьков» на ходу, чтобы заменить лопнувшие трубки. Срочный ремонт во время боя, когда машина двигалась на полном ходу, был возможен только благодаря огнезащитным свойствам асбеста – оба матроса вернулись с задания живыми.

Тут важно оговориться. Сейчас мы говорим о хризотиловом асбесте – именно его применяли во всех этих случаях. Он обладает абсолютной негорючестью, выдерживая нагрев до 1500°С. Эта температура сравнима с жаром доменной печи. Более того, он обладает низкой теплопроводностью, т.е. защищает от перегрева своего хозяина.

Хризотил был испытан во множестве экстремальных условий – в 1937 году советские ученые даже рискнули провести единственный в мире «сплав» по потоку лавы извергавшегося вулкана на Камчатке. «Мы не могли просто стоять на горячей движущейся корке, так как ее температура была 270—300°C, поэтому нам приходилось взбираться на угловатые выступы, чтобы ветер остудил наши асбестовые башмаки. Во время работы мы подстилали под ноги листовой асбест, и все равно нам приходилось часто стоять, подобно аистам, на одной ноге» — писали в своем отчете ученые Иванов и Попков. Естественно, свои негорючие свойства хризотил сохраняет и в обычной, гражданской продукции – шифер и фасадные плиты также имеют класс «НГ», т.е. не горят при любых условиях. Фактически они являются пассивной системой пожарной безопасности.

Так в чем же заключается вопрос к костюму ГДРовского военного? А в том, что он радикальным образом отличался от своего аналога в ФРГ. А именно – на Западе использовали амфиболовый асбест, сегодня запрещенный по всему миру. Он содержит в себе железо, которое не дает альвеолярным макрофагам, клеткам-уборщикам легких, выводить из организма волокна материала. Они остаются там на долгое время, провоцируя серьезные заболевания, в том числе онкологию.

Хризотиловый асбест – это гидросиликат магния, не имеющий в своем составе железа. Его альвеолярные макрофаги растворить могут, поскольку он не обладает устойчивостью к кислоте. Хризотиловое волокно выводится из организма человека за короткий промежуток времени, не нанося ему вреда. Драматическую разницу в характере воздействия разных видов асбеста на организм человека показало исследование «Воздействие асбеста и искусственных волокон в производстве и риск рака легких: исследование методом случай-контроль в Европе», охватившее период с 1998 по 2002 гг. Ученые рассмотрели более 4000 случаев по всей Европе и вывели статистику – от контактов с асбестом люди болели в странах блока НАТО, в то время как страны социалистического лагеря такой напасти избегли. И это неудивительно – там был именно хризотиловый асбест.

Таким образом, жизни и здоровью солдата со снимка ничего не угрожало – ни от огня, ни от асбеста. К сожалению, многие до сих пор путают факты об амфиболовом и хризотиловом асбесте, не принимая во внимания кардинальную разницу в их химическом составе, и, как следствие, характеру воздействия на человека. Между тем, это огромная отрасль, которая приносит пользу миллионам людей по всему миру, защищая от огня и высоких температур.