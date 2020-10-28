Ограниченное предложение квартир в клубном доме «Континенталь» в Севастополе

Группа компаний ИнтерСтрой сообщила о реализации ограниченного предложения квартир в клубном жилом комплексе «Континенталь». Проект находится в Гагаринском районе Севастополя, рядом с примыкающим к морю парком Победы.

Предложение включает в себя квартиры в десятиэтажных домах комфорт-класса с респектабельным архитектурным стилем и закрытой благоустроенной территорией.

Минимальная стоимость лота — 6,5 млн рублей, цена квадратного метра начинается от 124,5 тыс. рублей. В проекте отсутствуют студии и малогабаритные квартиры, что отвечает концепции клубного дома и привлекает тех, кто ценит гармоничное пространство и комфортное окружение. Внутренние планировочные решения в ЖК «Континенталь» отличаются продуманностью, эргономичностью и в то же время дают ощущение простора.

В комплексе запланирован подземный паркинг с подъёмом и спуском на лифте, индивидуальные кладовые, детские площадки, зоны для отдыха и занятий спортом.

Инфраструктура района развита максимально для Севастополя. Это многочисленные учебные и дошкольные учреждения, супермаркеты, фитнес-клубы, медицинские центры, аквапарк, множество кафе и ресторанов, многозальный кинотеатр.

Парк Победы является местом притяжения севастопольцев и гостей города. Этот масштабный объект ландшафтного дизайна с многочисленными фонтанами и великолепным галечным пляжем станет излюбленным маршрутом для семейных прогулок жителей нового жилого комплекса в любое время года.

ЖК «Континенталь» введут в эксплуатацию в I квартале 2021 года. Купить квартиру в Севастополе у моря в ЖК «Континенталь» можно без переплат непосредственно у застройщика. Возможно приобретение в ипотеку с господдержкой по сниженной процентной ставке.