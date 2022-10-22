Okdesk помог компании «Эко-мед-ИС», занимающейся внедрением лабораторных и медицинских информационных систем, на 120% увеличить эффективность работы инженеров

Технологии
22 октября 2022

Использование системы для автоматизации процессов сервиса, технической поддержки и выездного обслуживания оборудования, инфраструктуры или программного обеспечения Okdesk позволило на 120% повысить эффективность инженеров компании «Эко-мед-ИС», сделать бизнес-процессы более структурированными и прозрачными, а также контролировать SLA.

«Эко-мед-ИС» занимается внедрением, сопровождением информационных систем в медицине и разработкой ПО для частных и государственных медучреждений. Для структурирования работы компания использовала Excel, Google Drive и ручной учет, что не позволяло эффективно работать с клиентами:

  • систематизировать и искать информацию;
  • фиксировать заявки;
  • вести графики регламентных работ;
  • распределять заявки на исполнителей;
  • выявлять операции и связи, снижающие эффективность процесса;
  • контролировать сроки выполнения.

Переход на систему класса help desk позволил ООО «Эко-мед-ИС» автоматизировать процессы обслуживания, структурировать и сделать прозрачными, контролировать качество оказываемых услуг, выявлять и оперативно устранять узкие места в сервисных процессах.

Кроме широкого функционала и комфортного применения для сотрудников, в системе также сделан акцент на удобство использования ПО клиентами компании: клиентский портал, мобильное приложение для клиентов, база знаний, которые позволяют максимально облегчить и сделать более прозрачной коммуникацию с заказчиками.

Работа в системе Okdesk увеличила эффективность инженеров компании на 120%, а также изменила подход к регистрации заявок: сейчас 80% создают сами клиенты, что позволяет сэкономить более 100 минут на каждого инженера в неделю.

«Теперь у нас есть единое пространство, куда приходят все входящие заявки: благодаря фильтру можно найти нужную информацию по каждому обращению. У программы интуитивно понятный, дружественный интерфейс, большой набор возможностей, позволяющих настроить систему под нужные задачи, и удобное мобильное приложение для исполнителей, а заказчикам легко отследить, какие услуги у них подключены», — говорит генеральный директор ООО «Эко-МЕД-Ис» Анастасия Свежинская.

Использование help desk системы позволяет сделать сервисные процессы прозрачными и автоматизированными: это наиболее эффективный инструмент для сервисных компаний, работающих в медицинской отрасли. Благодаря их использованию клиенты становятся более лояльными, что сокращает их отток и увеличивает прибыль организации.

О системе

Okdesk — это сервис для организации и автоматизации процессов обслуживания и ремонта медицинского оборудования, а также лидирующая по количеству активных клиентов (более 800) help desk система. В Okdesk реализован опыт более чем 15 000 компаний и практический опыт разработки систем Enterprise уровня, а также экспертиза по организации и автоматизации сервисных процессов в крупнейших компаниях РФ.

О компании

ООО «Эко-мед-ИС» с 2015 года занимается внедрением, сопровождением информационных систем в медицине и разработкой ПО для частных и государственных медицинских учреждений. В компании работают высококвалифицированные специалисты, использующие современные программные решения, что позволило успешно запустить информатизацию регионального проекта, который включает в себя более 60 объектов.

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