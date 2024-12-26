«О’КЕЙ» признан лучшим гипермаркетом Краснодарского края

На ежегодном конкурсе «Лучшее предприятие розничной торговли Краснодарского края» в номинации «Лучший гипермаркет» победу одержал гипермаркет «О’КЕЙ». Организатором конкурса является департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

По словам территориального директора «О’КЕЙ» Максима Артюха, компания приложила много усилий для соответствия качества ее работы высочайшим требованиям потребителей. Для Юга России это особенно важно, поскольку здесь конкурентный рынок является привычным явлением для покупателей.

Время проведения конкурса – октябрь-декабрь 2024 года. Победителей наградили в краевой Администрации.

Победители конкурса выбираются на основе сравнения многих показателей: удобства для потребителей, характеристики объекта, его соответствия стандартам, нормам и требованиям, наличия программы производственного контроля, показателей финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью и маломобильных групп граждан, обеспечения товарами краевых производителей.