Окружное совещание по реализации федерального проекта «Старшее поколение» в ЮФО

В Симферополе в отеле «Москва» 6 октября 2020 года состоится окружное совещание «Реализация федерального проекта «Старшее поколение» Федерального центра координации деятельности субъектов Российской Федерации по вопросу развития организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия», посвященного разработке и реализации программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения в регионах, входящих в Южный федеральный округ.

На окружном совещании будут обсуждаться вопросы по реализации федерального проекта «Старшее поколение», развитию гериатрической службы, осуществлению комплекса мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов, обеспеченности кадрами и подготовки специалистов-гериатров, а также созданию и развитию системы долговременного ухода в регионах.

Окружное совещание проводится проектным офисом «Старшее поколение» в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение») национального проекта «Демография».

В работе окружного совещания примут участие заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Эльмира Вергазова, директор ОСП «Российский геронтологический научно-клинический центр» ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, руководитель Федерального центра координации деятельности субъектов Российской Федерации по вопросу развития организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» Александр Розанов, руководитель НМИЦ по гериатрии Юлия Котовская, главный гериатр Южного федерального округа Олег Кириллов, руководитель проектного офиса по внедрению системы долговременного ухода Александр Шкребело, главные внештатные специалисты гериатры и руководители органов исполнительной власти субъектов Южного федерального округа в сферах охраны здоровья граждан и социальной защиты населения.