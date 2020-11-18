Окружное совещание по реализации федерального проекта «Старшее поколение» в Приволжском федеральном округе

27 ноября 2020 года в Уфе состоится окружное совещание, посвященное реализации федерального проекта «Старшее поколение» в субъектах Приволжского федерального округа. Организатор мероприятия — проектный офис «Старшее поколение».

В работе совещания примут участие заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Эльмира Вергазова, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, руководитель Федерального центра координации деятельности субъектов Российской Федерации по вопросу развития организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» Александр Розанов, руководитель НМИЦ по гериатрии Юлия Котовская, главный гериатр Республики Башкортостан Халил Мустафин, руководитель проектного офиса по внедрению системы долговременного ухода Александр Шкребело, представители органов исполнительной власти в сферах охраны здоровья и социальной защиты населения, а также главные внештатные гериатры регионов.

На совещании рассмотрят предварительные итоги реализации федерального проекта «Старшее поколение» и ожидаемые корректировки целевых показателей до 2030 года, обсудят перспективы развития гериатрии в субъектах Приволжского федерального округа. Особое внимание будет уделено вакцинации, профилактике падений и переломов и раннему выявлению когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста. Кроме того, в рамках мероприятия состоится круглый стол «Система долговременного ухода: медицинская и социальная составляющие».

Федеральный проект «Старшее поколение» является составной частью национального проекта «Демография», который был разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Его основная цель — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 78 лет к 2030 году.

Проект межведомственный и включает в себя мероприятия, направленные на увеличение периода активного долголетия, создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, содействие приведению в субъектах Российской̆ Федерации организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.

На базе РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова создан проектный офис «Старшее поколение», который реализует мероприятия по созданию гериатрической службы в регионах Российской Федерации, в том числе создание региональных гериатрических центров и геронтологических отделений, в которых помощь будут получать граждане старшего трудоспособного возраста.

Окружное совещание состоится в отеле «Холидей Инн» по адресу: Верхнеторговая площадь, 2, Уфа, время начала — 10.00.