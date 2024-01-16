OKX Middle East Fintech FZE получила лицензию VASP от Управления по регулированию виртуальных активов Дубая

OKX Middle East Fintech FZE, дубайское подразделение OKX, ведущей технологической компании в сфере Web3 и международной криптовалютной биржи, объявила о получении лицензии поставщика услуг по управлению виртуальными активами (VASP) от Управления по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA). Лицензия не будет действовать, пока компания не выполнит оставшиеся условия и требования по локализации, установленные VARA. Она вступит в силу после повторной проверки и одобрения от регулирующих органов.

Лицензия FMP позволит OKX Middle East расширить список регулируемых продуктов, связанных с виртуальными активами, и предоставлять спотовые услуги и торговые пары институциональным и розничным клиентам в приложении и на бирже OKX.

OKX руководствуется принципами надежной защиты инвесторов и рынка. Получение лицензии VARA гарантирует повышенный уровень защиты прав пользователей нашей платформы.

Генеральный директор OKX в регионе MENA Рифад Махаснех: «Будущее цифровых активов и рынков капитала находится в руках регулируемых организаций. Дубаю и VARA удалось создать уникальную среду для развития поставщиков услуг виртуальных активов. Регион MENA обладает огромным потенциалом, чтобы стать центром инноваций в области Web3 и виртуальных активов. Мы с нетерпением ждем возможности укрепить процветающую криптоэкосистему этого региона».

Глава отдела по связям с госорганами OKX Тим Бюн: «Дубай и VARA являются мировыми лидерами в области регулирования криптовалют. Они создают новейшую, актуальную и всеобъемлющую правовую базу для виртуальных активов и Web3. Получение лицензии стало важным шагом, который позволит OKX перейти от системы на основе доверия к системе, не требующей доверия. Благодаря этому пользователи могут самостоятельно управлять своим финансовым будущим. Дубай — важный рынок для OKX, и мы рады укрепить отношения с нашими пользователями, а также внести вклад в развитие криптовалютной и Web3-экосистемы Дубая».