Олег Бойченко принял участие в заседании молодежного совета при Екатеринодарской и Кубанской епархии

Общество
17 февраля 2022

В этот день, 15 февраля, в Краснодарском крае, как и во всем мире, отмечали день православной молодежи.

Мероприятие посетили губернатор Вениамин Кондратьев, митрополит Григорий, а также члены и руководители православных движений и молодежных организаций, которые входят в совет.

Депутат ЗСК Олег Бойченко поздравил присутствующих с праздником и отметил большую работу совета, который создали при Екатеринодарской и Кубанской епархии.

— За все время своего существования мы поддерживаем инвалидов и пожилых людей, собираем гуманитарную помощь и помогаем людям, которые пострадали в результате подтоплений их населенных пунктов. Я как член совета очень рад, что в нашем городе и крае так много неравнодушных людей, которые готовы объединиться и помогать людям, — сказал Олег Бойченко.

Он добавил, что работа совета при Екатеринодарской и Кубанской епархии– наглядный пример того, что православие объединяет и приносит реальную пользу людям.

В конце мероприятия митрополит и губернатор вручили активистам благодарности.

В этом году совет планирует провести фестиваль по традиционным русским видам спорта и православный слет.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Государство не может бросить в беде Полину Стрелец – Михаил Романов

Мир

Большинство украинцев поддерживает проведение референдума о вступлении в НАТО

Экономика

Приобретение Scholle IPN укрепляет положение SIG на мировом рынке упаковки

Экономика

Международный хаб создаст Drillmec SpA в индийском штате Телангана