Олег Бойченко рассказал краснодарцам о строительстве новых спортивных и детских площадок

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Олег Бойченко проинспектировал спортплощадку и детские площадки в городе. Они вместе с депутатом городской Думы Краснодара Екатериной Афониной побывали на улице Волжской, где при поддержке парламентария установлены современные тренажеры и оборудована площадка для занятий спортом. Этой возможностью пользуются как молодежь, так и представители старшего поколения.

Олег Бойченко рассказал, что реализуется масштабный федеральный проект «Спорт – норма жизни», на Кубани благодаря ему намерены увеличить количество приверженцев активного образа жизни на 55%. «Я как депутат заксобрания буду работать над тем, чтобы в Краснодаре появлялось как можно больше новых качественных спортивных площадок, и жители могли бесплатно заниматься спортом», — подчеркнул Бойченко. Он также осмотрел детские площадки, которые требуют реструктуризации. В этом году запланировано обновление детских площадок на улицах Стасова и Сормовской.