Олег Сирота о конфликте Германа Грефа с таксистами: «Без содрогания из аэропорта Горно-Алтайска выйти нельзя»

Общество
9 июня 2024

В Интернете завирусилось видео, на котором мужчина, похожий на председателя «Сбербанка» Германа Грефа, конфликтует с группой таксистов. В ходе разговора на повышенных тонах он говорит «моя фамилия — Греф». Слова поддержки Герману Грефу выложил в Сети глава российской Ассоциации фермеров Олег Сирота. Единственное, что расстроило Сироту – излишняя мягкость Германа Оскаровича.

Столпившихся водителей на видео Греф называет «бандой», требует «не собираться» и ругает их за внешний вид.

«Правильно! Только мало им!» — написал Сирота.

Олег Сирота даже посочувствовал Герману Грефу – тот летел с экономического форума принимать аэропорт. И вдруг такое – наваливается братва, начинает учить как обустроить бизнес, чтобы им было легче зарабатывать.

Но есть в этой истории и плюс – наведение порядка ускорится и вскоре пассажиров будут вежливые и по форме одетые водители, как в Москве.

Глава ассоциации фермеров согласен с главой Сбера – за такое поведение следует наказывать, иначе порядка не будет. А наводить порядок кнутом и пряником необходимо, поскольку без содрогания выйти из аэропорта Горно-Алтайска невозможно.

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