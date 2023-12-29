Олег Сирота прокомментировал достижения Ассоциации «Народный фермер» в 2023 году

Политика
29 декабря 2023

Председатель совета Ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота включен в список из 346 общественных деятелей, артистов и политиков, который зарегистрирован ЦИК в качестве перечня официальных доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ.

Подводя итоги уходящего года, Сирота отметил, что за год в Ассоциацию поступило свыше 250 обращений фермеров, что свидетельствует о важности и актуальности решаемых Ассоциацией проблем. В уходящем году состоялось 20 региональных и федеральных мероприятий, подтвердивших значительный интерес и растущую активность фермерства.

Олегом Сиротой и руководимой им Ассоциацией «Народный фермер» достигнуты внушительные результаты. Показательны тут такие принятые по их инициативе решения, как продление господдержки в рамках нацпроекта МСП, восстановление возможности регистрации КФХ, отсрочка маркировки молочной продукции для фермеров, меры по устранению кадрового голода и упрощение движения сельхозтехники.

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