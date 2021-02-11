Олег Сирота рассказал о грядущем расширении возможностей сбыта для фермеров и предпринимателей

Новости
11 февраля 2021

Весной минувшего года руководитель проекта ОНФ «Народный Фермер» Олег Сирота доложил главе государства Владимиру Путину о том, что в стране назрела проблема сбыта и реализации фермерской продукции. По его словам, в сельском хозяйстве нашей страны это очень серьезная проблема, которая мешает нормально работать маленьким производителям. Продолжающееся увеличение и укрупнение торговых сетей приводит к сокращению возможностей реализации их продукции.

Как сообщил на своей странице в Instagram Олег Сирота, на этой неделе вышло распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которое, по сути, анонсирует расширение возможностей сбыта для фермеров и предпринимателей и касается нестационарной торговли и ярмарок. Это позволяет говорить о том, что «лед тронулся». Как добавил Олег Сирота, он хотел бы отдельно выразить благодарность министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову за внимание к этой проблеме и контроль над ее решением.

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