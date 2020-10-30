Олег Сирота стал одним из победителей конкурса «Лидеры России. Политика»

Успешно завершился престижный всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика», участниками которого стало 34000 человек, а в финальный этап сумело пробиться всего 100 из них. В его рамках они четыре дня кряду выполняли задания от экспертов, участвовали в мастер-классах, проходили обучение у наставников и сотрудничали с отечественными политиками. Об этом написал портал ОНФ.

В число триумфаторов минувшего состязания вошел глава проекта ОНФ (Общероссийский народный фронт) «Народный фермер», член Общественной палаты РФ, известный фермер-сыродел Олег Сирота. Его наставником по конкурсу был заместитель председателя Госдумы России Алексей Гордеев. Награды победителям лично вручал первый замглавы администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В своем комментарии Олег Сирота заявил, что участие в этом состязании открывает огромные возможности для развития проекта ОНФ «Народный фермер». Он выразил уверенность, что победа позволит прорваться вперед в решении актуальных проблем российского села и его тружеников.