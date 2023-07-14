Ольга Бузова представила романтическую версию песни на стихи Михаила Гуцериева

В репертуаре Ольги Бузовой заметное место занимает песня «Верни» на стихи Михаила Гуцериева. Певица решила записать романтическую версию своего хита.

Новая версия песни «Верни» получилась романсовой, будто записанной в домашней обстановке. Видео получилось таким же легким.

По мнению Бузовой, стихи Гуцериева не могут никого оставить равнодушным. Бузова напоминает, что «Верни» стала первым опытом работы с прославленным поэтом. Поэт оказался очень чутким соавтором, который умеет слышать композитора и исполнителя песни. Правки в собственные тексты он вносит после того, как узнаёт, кто будет исполнять песню, рассказывает Бузова. Артистка говорит, что готова записывать много версий на совместные с поэтом композиции.

Песня уверенно закрепилась в топе хит-парадов федеральных радиостанций. Алина Верипя стала режиссером клипа «Верни» (Romantic Version).

Аудитория видеоклипа на песню «Верни» превысила 7 млн человек. Съемки клипа проходили в Центральном доме актёра им. А. А. Яблочкиной на старом Арбате.