Ольга Бузова представила романтическую версию песни на стихи Михаила Гуцериева

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14 июля 2023

В репертуаре Ольги Бузовой заметное место занимает песня «Верни» на стихи Михаила Гуцериева. Певица решила записать романтическую версию своего хита.

Новая версия песни «Верни» получилась романсовой, будто записанной в домашней обстановке. Видео получилось таким же легким.

По мнению Бузовой, стихи Гуцериева не могут никого оставить равнодушным. Бузова напоминает, что «Верни» стала первым опытом работы с прославленным поэтом. Поэт оказался очень чутким соавтором, который умеет слышать композитора и исполнителя песни. Правки в собственные тексты он вносит после того, как узнаёт, кто будет исполнять песню, рассказывает Бузова. Артистка говорит, что готова записывать много версий на совместные с поэтом композиции.

Песня уверенно закрепилась в топе хит-парадов федеральных радиостанций. Алина Верипя стала режиссером клипа «Верни» (Romantic Version).

Аудитория видеоклипа на песню «Верни» превысила 7 млн человек. Съемки клипа проходили в Центральном доме актёра им. А. А. Яблочкиной на старом Арбате.

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