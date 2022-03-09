Ольга Миримская: «Мне мстят за возвращение моей похищенной дочери»

Несколько лет назад российские правоохранители – СК, МВД, ФСБ, а также журналисты, спасли дочь Ольги Миримской, похищенную американскими бандитами. 17 декабря прошлого года Миримская была арестована.

Миримская написала открытое письмо на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина. В нем предприниматель пишет, что ее арест – это месть американских гангстеров за сорвавшееся похищение ребёнка, что таким образом девочку, гражданку РФ, пытаются второй раз похитить и через Украину вывезти в Соединенные Штаты Америки. И её пребывание в СИЗО – не просто месть, но и часть криминального плана.

Расследование продолжается уже 60 месяцев, в течении 58 месяцев у Миримской обязательство о явке, которое ею ни разу не было нарушено, а было добросовестное сотрудничество со следствием, которое за эти годы так и не нашло доказательств какой-нибудь вины матери, более всех других заинтересованной в законном рассмотрении данного дела.

Миримская просит Бастрыкина вмешаться в криминальную историю, в которую оказалась втянута она и ее семья.