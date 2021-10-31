Олимпиада «Московский учитель» пройдет в восьмой раз

В столице пройдет VIII метапредметная олимпиада «Московский учитель». Она проводится с 2014 года с целью поддержки талантливых педагогов, которые обладают всеми необходимыми компетенциями для достижения высоких образовательных результатов.

Организаторами соревнований выступают Корпоративный университет московского образования и Межпредметная ассоциация содействия совершенствованию системы столичного образования.

«Задачами олимпиады являются не только выявление и поддержка учителей, применяющих современные технологии и актуальные педагогические методы для обеспечения высоких образовательных результатов обучающихся, но и отбор учителей для участия в составе школьных команд в Московском городском профессиональном конкурсе педагогического мастерства и общественного признания «Учителя года Москвы», – рассказал на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы директор Корпоративного университета Валерий Тихонов.

Кроме того, одной из задач олимпиады является мониторинг компетенций школьных учителей, реализующих образовательные программы в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Олимпиада проводится в два этапа. Дистанционный пройдет с 1 по 21 ноября, а очный – с 27 ноября по 4 декабря. Как подчеркнул Валерий Тихонов, с каждым годом количество участников олимпиады «Московский учитель» растет. В прошлом году в ней приняли участие более 13 тысяч человек.