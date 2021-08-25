Омниакальность в торговых центрах ФПК «Гарант-Инвест»

В условиях пандемии большое развитие получила омниакальность – объединение в торговых центрах офлайн-ритейла и онлайн-ритейла. Крупные интернет-магазины и маркетплейсы, такие как Lamoda, OZON, Яндекс.Маркет разместили свои пункты выдачи в Торговых центрах ФПК «Гарант-Инвест». Их выбор обусловлен прежде всего премиальным расположением у метро и в центре густонаселенных районов.

Якорные арендаторы так же увеличивают выручку магазинов посредством сотрудничества с постаматами (Pick.Point и др.) и онлайн-сервисами доставки продуктов и товаров с полок магазинов. Так, например, в ТЦ «Ритейл Парк» гипермаркет «АШАН» реализует подобную услугу со Сбермаркет.

ФПК «Гарант-Инвест» продолжает работу по трансформации торговых центров с учетом изменившейся реальности. Районные торговые центры из узкоцелевых становятся многофункциональными — очень важно внутри торговых центров грамотно сбалансировать все старые и новые функции. Несомненно, растет значение общепита, сферы услуг, включая пункты выдачи в торговых центрах покупок, сделанных в интернете.

ФПК «Гарант-Инвест» планирует и дальше держать курс на современные тренды по созданию самой современной, функциональной, комфортной и безопасной среды для посетителей торговых центров, которые остаются ежедневным местом притяжения жителей города.