Онлайн-ребрендинг реализует компания XPPen

15 апреля компания XPPen, один из лидеров в области цифровой живописи, запустила конференцию по онлайн-ребрендингу в метавселенной, что было принято на ура поколением Z. XPPen, уже занимающая особое место в этой отрасли, представляет новый слоган «Мечта. Отвага. Правда» для молодого поколения, в основном поколения Z, и новую философию бренда «Безграничное вдохновение для подлинного творчества».

Недавно компания опубликовала онлайн объявление о ребрендинге и новый логотип с инновационной визуальной идентичностью. На этой конференции, организованной виртуальной фигурой Феникс, талисманом XPPen в этот раз, были отражены новое видение бренда и основная философия.

Согласно официальному каналу XPPen, с 2021 года в процессе подготовки к ребрендингу компания постепенно внедряет новый внешний вид продукции. В настоящее время XPPen предлагает две категории и 5 серий, включая планшеты Deco pen и дисплеи Artist pen.

В прошлом году компания XPPen совершила революционный скачок в развитии базовой технологии интеллектуального чипа X3 с помощью собственных исследований и разработок для реализации незабываемого опыта рисования «четко, стабильно и точно», выходя за рамки устаревших методов «отстающих медленных тяжелых прерывающихся линий, нестабильности и частых помех» и позволяя реализовать реалистичный опыт рисования на бумаге.

Компания XPPen уже давно тесно сотрудничает с брендами, отмеченными мировыми наградами, активно изучая подлинные устремления молодежи: это и сотрудничество с такими всемирно известными брендами, как LINE FRIENDS, и взаимодействие со всемирно известными художниками, и активное участие в различных анимационных выставках. Находясь на стыке технологии и искусства, компания XPPen осознала, что ее судьба тесно связана с ростом молодого поколения.

Компания XPPen представляет программу обучения талантов компьютерной графики «Арт звезда», творческое коммуникационное сообщество, включающее Xfans, CG CAMP и другие платформы, а также совместное предложение с Национальным конкурсом дизайна рекламного искусства для студентов колледжей, целью которых является стимулирование создателей и энтузиастов искусства к реализации своих устремлений и самовыражению. Благодаря этим непрерывным усилиям компания XPPen постоянно развивает всю экосистему компьютерной графики, осваивая безграничные возможности цифрового искусства и позволяя креативным художникам выходить на уровень мировых стандартов.

Для компании XPPen, существующей уже 17 лет, решение об изменении бренда в целях преобразования и общей модернизации в такой важный момент — не только возможность, но и сложная задача. Какие еще плоды и сюрпризы принесет нам XPPen в будущем? В конечном итоге, время все решит.