Онлайн-заседание на тему общественного контроля провели эксперты РФ и Казахстана

«Нам доверяет население, поскольку общественные организации – вне политики и решают самые острые социально-значимые вопросы». К такому выводу пришли участники экспертного заседания «Общественный контроль – фактор развития институтов гражданского общества российско-казахстанского приграничья», которое состоялось 20 апреля 2021 г. на онлайн-платформе Zoom.

Организаторами экспертного заседания выступили Казахстанский центр аналитических исследований «Евразийский мониторинг», Информационно-аналитический центр «Евразия-Поволжье», Научно-образовательный центр сотрудничества со странами СНГ и Балтии Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Мероприятие проходило при поддержке «Гражданского альянса Казахстана», который имеет разветвленную сеть региональных отделений и объединил тысячи некоммерческих организаций (НКО), многие из которых успешно сотрудничают с российскими организациями.

В качестве спикеров и участников выступили эксперты и руководители общественных объединений из Нур-Султана, Алматы, Москвы, Ташкента, Атырау, Актау, Актобе, Уральска, Павлодара, Костаная, Шымкента, Саратова, Оренбурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Астрахани. Все они – профессионалы в своем деле и работают каждый день, непосредственно решая самые сложные социально-значимые вопросы.

С вступительным словом к участникам экспертного заседания обратилась Нургазиева Бану, президент «Гражданского Альянса Казахстана» (г. Нур-Султан, Казахстан), подчеркнув, что развитое гражданское общество – это показатель цивилизованности государства. «Если граждане активны, инициативны, то государство находится под общественным контролем, и решение многих самых важных вопросов проходит с участием гражданского общества». В Казахстане зарегистрировано более 23 000 общественных организаций, большинство из которых активно осуществляют свою деятельность. Создана нормативно-правовая база для осуществления общественного контроля, а также разрабатывается отдельный законопроект об общественном контроле, который носит рамочный характер, и в нем прописаны права и обязанности субъектов общественного контроля. Цель имплементации законопроекта – это обеспечение участия гражданского общества в управлении государством.

Мерсиянова Ирина, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва, Россия), в своем выступлении дала теоретическое обоснование значимости общественного контроля и представила анализ деятельности институтов гражданского общества во время пандемии Covid-19. Ирина Владимировна подчеркнула особенности формулировок Закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» в части определения субъектов общественного контроля. В Законе нет субъектности НКО, но, тем не менее, на практике НКО продемонстрировали свою способность осуществлять общественный контроль. Кроме того, на основе результатов мониторинга, который ежегодно проводится Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора, Ирина Владимировна показала, что среди населения из года в год повышается степень доверия к деятельности НКО и общественных объединений. И особенно уровень запроса к НКО и волонтерским организациям вырос в условиях пандемии.

Практическим опытом осуществления общественного контроля поделились руководитель РОО «Общественный контроль и мониторинг» Таукелева Саида, президент регионального отделения «Гражданского Альянса Казахстана» по Актюбинской области Дюсенова Айгуль, президент регионального отделения «Гражданского альянса Казахстана» по Мангистауской области Ахметова Жибек, заместитель руководителя «Қоғамдық келісім» управления внутренней политики аппарата акима Западно-Казахстанской области, депутат городского маслихата Туркина Айгуль, а также российские эксперты и руководители НКО: исполнительный директор Экспертного клуба «Урал-Евразия» Погорельский Константин, директор Информационно-аналитического центра Евразия-Поволжье Лапенко Марина и другие. Свое мнение об особенностях осуществления общественного контроля также высказали представители Ассамблеи народа Казахстана (АНК) – Калашникова Наталья, заведующая кафедрой АНК Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, и Шайхиев Турар, заведующий кафедрой АНК Западно-Казахстанского университета им. М.Утемисова.

В целом участники экспертного заседания пришли к выводу о том, что общественный контроль является важной составляющей развития гражданского общества, особенно в условиях пандемии Covid-19. И в России, и в Казахстане в последние годы зафиксирован стремительный рост некоммерческого сектора, который принимает самое активное участие в решении социальных и экологических проблем, организации культурного пространства и реализации просветительских проектов. Взаимоотношения общества и государства претерпевают серьезные изменения. Сегодня как никогда есть необходимость установления обратной связи между обществом и властью. При этом уровень доверия и поддержка населением деятельности НКО и волонтерских организаций за время пандемии увеличились. Общественные организации помогают снизить социальное напряжение.

Особенностью осуществления общественного контроля в России и в Казахстане является сходность социально-значимых вопросов развития общества. При этом для российско-казахстанского приграничья по-прежнему важными аспектами являются: вопросы развития гражданского общества, повышения качества оказания государственных услуг, улучшение методов осуществления общественного контроля.

В целях повышения эффективности общественного контроля участники экспертного заседания предложили реализацию следующих мер: повышение информированности населения о деятельности НКО; подготовка квалифицированных специалистов НКО; развитие цифровых навыков членов НКО; повышение гражданской активности населения и его вовлечение в общественно-политическое развитие государства; формирование устойчивого взаимодействия между некоммерческими объединениями, властью и социумом; организация обучающих курсов для общественных лидеров; развитие профильного волонтерства; разработка дорожной карты программы взаимодействия между российскими и казахстанскими НКО; создание Ассоциации субъектов общественного контроля России и Казахстана.