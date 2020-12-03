Online-прием в Osteosfera Kharabara clinic

Если люди не научатся помогать друг другу, то род человеческий исчезнет с лица земли.

Вальтер Скотт

В рамках ежегодной акции “Дари Добро” от Osteosfera Kharabara clinic открывается запись на online — приемы у лучших остеопатов России на благотворительной основе.

За несколько лет клиника помогла и наполнила жизненными силами более 4000 пациентов, которые в силу разных обстоятельств не могли позволить себе лечение у остеопатов на платной основе. Более того, мы решили расширить географию наших пациентов в рамках акции и предоставить возможность пройти консультацию у высококвалифицированного специалиста даже тем, кто находится в самых отдаленных уголках земного шара, или в силу различных обстоятельств не может посетить клинику.

Для многих из нас 2020 оказался сложным, переломным годом. А именно в такие времена людям крайне необходимо ощущать поддержку и знать, что они не остались один на один со своими переживаниями. Поэтому, несмотря на стандартную загруженность клиники, мы выделили 1000 мест, 2 месяца и весь врачебный штат для тех, кто нуждается в нашей помощи. В рамках акции “Дари Добро”, вы можете записаться как на очный, так и на online-прием к врачу-остеопату. Для этого вам необходимо позвонить в клинику, уточнить наличие свободных временных слотов по акции и записаться на прием в желаемом формате.

Основная цель проекта «Дари Добро» — эмоциональная и физическая поддержка людей, которые сами щедро одаривают ей других на протяжении такого непростого 2020 года.

Коллектив клиники уверен, что люди, получившие лечение и решение своих проблем в дар, обязательно поделятся своей энергией с другими. Таким образом, запуская поток добра, любви, гармонии и изобилия на 1000 пациентов мы получаем десятки тысяч людей, наполнившихся энергией любви.

Для пациентов на платной основе, клиника продолжает прием в штатном режиме.

Дарите добро, и оно обязательно вернется к вам.

Сайт клиники: osteosfera.ru