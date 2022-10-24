ООО Континенталь начал производство колесных пар для спецподвижного состава

Копейский филиал ООО «Континенталь» участник национального проекта «Производительность труда» приступил к выпуску новой продукции: колесных пар специального подвижного состава. Спецподвижной состав – это разнообразные платформы и тележки, эксплуатируемые на металлургических и машиностроительных предприятиях. Среди них металлургические платформы, тележки мульд и изложниц, шлаковозы и чугуновозы. Они служат для перевозки заготовок и больших масс жидкого металла от 60 до 240 тонн.

Колесная пара состоит из оси и двух металлических одноребордных колес. Основные размеры колес: d=650 мм, d=840 мм, d=950 мм, d=1050 мм. Копейский филиал ООО «Континенталь» изготавливает также крановые колеса и крупногабаритные оси.

Более подробная информация здесь: https://www.kontinental-pd.ru/metalloizdeliya/kolesnye-pary.html

Справка о предприятии

ООО «Континенталь» — металлоторговая и металлообрабатывающая компания федерального уровня, которая занимаемся поставками нержавеющего проката российского и зарубежного производства по всей России и в страны СНГ.

Свою историю ГК «Континенталь» начала в 1993 году в г. Заречном Свердловской области. Сегодня у компании филиалы в девяти городах России. Общее число сотрудников – 210 человек. Несмотря на наличие филиалов в Москве и Санкт-Петербурге, головной офис по-прежнему находится в г. Заречном Свердловской области.

1 октября 2014 года в городе Копейск Челябинской области начал свою работу Копейский филиал ООО «Континенталь». В новом цехе установлены современные и технологичные токарные, токарно-карусельные и фрезерные станки с ЧПУ, способные обеспечить высокую точность изготовления самых сложных деталей. Тем самым Группа компаний «Континенталь» – вступила на новую ступень развития и вышла на рынок заготовок из черного металлопроката и готовых изделий для машиностроительного сектора, металлургии и нефтегазовой отрасли.

«Континенталь» всегда остается честным и открытым по отношению к государству и обществу. Социальную ответственность бизнеса в компании понимают так: обеспечение рабочих мест и честная выплата налогов.

Достижения ООО «Континенталь» признаны профессиональным сообществом: предприятие занимает первую строчку в независимых российских федеральных и региональных рейтингах.



«Континенталь» — предприятие, корпоративными ценностями которого являются профессионализм и честность.