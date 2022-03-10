ООО «Транснефть – Балтика» выступило спонсором проведения соревнований по боксу среди юниоров в СЗФО РФ

ООО «Транснефть – Балтика» оказало благотворительную помощь в проведении первенства Северо-Западного федерального округа России по боксу среди юниоров.

Выделенные средства направлены на организацию работы судейского корпуса, медицинское сопровождение, оборудование зала соревнований и наградную атрибутику.

Соревнования проходили в городе Волхове Ленинградской области. В них приняли участие 108 спортсменов в возрасте 17-18 лет, представляющих все регионы СЗФО. Поединки судили 30 профессиональных судей. Соревнования носили отборочный характер, по их результатам будут сформированы сборные команды СЗФО для участия в первенстве России и других спортивных мероприятиях.

Кроме того, состоялись семинары тренеров и судей, а также была организована расширенная конференция Дирекции Федерации бокса России в Северо-Западном федеральном округе.

«Мы благодарны компании «Транснефть – Балтика» за оказанную спонсорскую помощь, которая позволила нам в краткие сроки подготовить и успешно провести турнир на территории Ленинградской области», – сказал вице-президент Федерации бокса Ленинградской области Владимир Олейников.

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Благотворительная деятельность является важной частью работы ООО «Транснефть – Балтика». В 2021 году помощь получили 46 организаций, в числе которых социальные, культурные, образовательные, медицинские и спортивные учреждения в регионах ведения производственной деятельности компании. Всего на реализацию благотворительных проектов в минувшем году предприятие выделило около 40 млн руб.

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