ООО «Транснефть – Балтика» приглашает журналистов рассказать о значимости инженерно-технической деятельности

ООО «Транснефть – Балтика» анонсировало проведение с 15 января по 1 декабря 2024 г. творческого конкурса «Время новых возможностей», в котором могут принять участие журналисты и представители блогерского сообщества.

Конкурс проводится с целью поддержки и развития открытого диалога российской журналистики с предприятием, продвижения передового опыта и достижений нефтетранспортной отрасли страны и посвящен освещению темы «Инженер может все». Его девизом выбрана цитата Д. И. Менделеева: «Нам особенно нужны хорошо образованные люди, близко знающие русскую природу, всю нашу действительность для того, чтобы мы могли сделать самостоятельные, а не подражательные шаги в деле развития своей страны».

«Конкурс для СМИ «Стальные русла потоков энергии», который мы провели в прошлом году, приурочив его к 30-летию ПАО «Транснефть», показал большой интерес журналистов к нашей деятельности. Было приятно увидеть профессиональные и глубокие материалы, посвященные различным аспектам работы нефтепроводчиков. Уверен, новый конкурс позволит укрепить сложившееся сотрудничество и открыть новые перспективы для него», – отметил генеральный директор ООО «Транснефть – Балтика» Владимир Радов.

Участники должны раскрыть тему конкурса, показав значимость инженерно-технической деятельности и научно-технологического развития для обеспечения надежности эксплуатации и безаварийности производства; необходимость совершенствования производства, создание условий для повышения его эффективности; востребованность и содействие в развитии инженерного образования, многогранность российского инженера как специалиста и личности с активной жизненной позицией. Также принимаются работы, посвященные реализации экологических и гуманитарных проектов, благотворительной и волонтерской деятельности предприятия.

В текущем году конкурс проходит в следующих номинациях:

— «Лучший телерепортаж» (видеоматериалы, вышедшие в телевизионный эфир или размещенные на сайтах телевизионных компаний, в Rutube и ВКонтакте);

— «Лучший радиорепортаж» (радиоматериалы, подкасты, вышедшие в эфир или размещенные на информационных платформах);

— «Лучшая печатная публикация» (публикации в печатных СМИ, материалы информационных порталов и сайтов);

— «Лучший блогерский материал» (статьи, лонгриды, посты блогерского сообщества).

К участию в конкурсе приглашаются журналисты региональных отделений федеральных СМИ, региональных печатных изданий, интернет-изданий, информационных агентств, радиостанций и телеканалов, а также представители новых социальных медиа (соцсети, блоги, телеграм-каналы).