ООО «Транснефть – Балтика» сообщило об обновлении парка автомобильной и специальной техники в 2022 году

ООО «Транснефть – Балтика» в 2022 году обновило парк автомобильной и специальной техники, пополнив его на 89 единиц.

Среди приобретенной техники – автомобили повышенной проходимости и плавающий транспортер на гусеничном ходу, которые обеспечивают быстрый доступ оперативных подразделений предприятия к удаленным объектам нефтетранспортной системы вне зависимости от времени года и погодных условий.

Также парк пополнили передвижные автомастерские, грузовые автомобили и тягачи, жилой вагон-дом для комфортного проживания сотрудников во время проведения работ на линейной части, автокраны, передвижные метрологические лаборатории, экскаватор-погрузчик и другая техника, необходимая для проведения ремонтных и аварийных работ. Ее обновление позволяет обеспечивать надежную эксплуатацию линейной части и своевременное реагирование на нештатные ситуации.

Для поддержания порядка на территориях нефтеперекачивающих станций приобретены 11 коммунально-уборочных автомобилей. Для развозки работников приобретены 5 современных комфортабельных автобусов.

Весь автотранспорт отвечает необходимым экологическим требованиям, часть техники оборудована для работы на природном газе. Кроме того, поступающие в парк предприятия транспортные средства оснащаются системой мониторинга на базе ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать нарушения ПДД водителями, контролировать скорость передвижения и стиля вождения транспортных средств, а также оптимизировать маршруты движения.

Справочно:

Парк ООО «Транснефть – Балтика» включает 1854 единицы техники, из которой 83% – отечественного производства. Автотранспорт закупается посредством проведения процедуры открытых торгов. Среди российских производителей, продукция которых приобретается для нужд предприятия, – «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ), ПАО «КАМАЗ», «Группа ГАЗ» и входящий в нее ПАЗ, «Заволжский завод гусеничных тягачей» (ЗЗГТ), ПАО «НЕФАЗ», ПАО «ЧКПЗ». Также используется техника белорусского АО «Минский тракторный завод».