ООО «Транснефть – Балтика» уделяет особое внимание экологическому контролю на производственных объектах

Экологическому контролю на производственных объектах ООО «Транснефть – Балтика» уделяет особое внимание. Компания отчиталась по итогам проводимой в I квартале 2024 года работы, основываясь на результатах проведения 15,1 тыс. анализов проб воды, почвы и воздуха на объектах ООО «Транснефть – Балтика», расположенных в Ярославской, Тверской, Смоленской, Псковской, Новгородской и Ленинградской областях.

Компания имеет четыре лаборатории: лабораторию эколого-аналитического контроля нефтебазы «Усть-Луга», две эколого-аналитические лаборатории «Кириши» и «Ярославль», а также лабораторию экологического мониторинга Новгородского районного нефтепроводного управления. Все они располагают необходимым современным оборудованием и средствами для отбора проб и осуществления анализов, проведения измерений и испытаний. Поэтому силами собственных лабораторий в I квартале текущего года проведена основная часть экологических исследований – 13,1 тыс.

Результаты мониторинга состояния атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон промышленных объектов, сточных, природных, подземных и питьевых вод на производственных объектах и рядом с ними неизменно свидетельствовали о соответствии нормам и об отсутствии превышений по другим показателям. Это подтверждает эффективность проводимых мероприятий по охране окружающей среды при осуществлении производственной деятельности компании.

Для ООО «Транснефть – Балтика» приоритетными направлениями природоохранной деятельности являются производственный экологический контроль, проверка выполнения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды, проведение эколого-аналитического контроля и поддержание работоспособности оборудования.