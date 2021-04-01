ООО «Венталл» продолжает работу в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Приостановленное из-за пандемии участие компании ООО «Венталл» в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» продолжается. Очередным нововведением компании в рамках нацпроекта будет внедрение технологии бережливого производства на эталонном участке производства стальных металлоконструкций.

В конце августа 2020 года в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» было вовлечено 1662 предприятий из 50 регионов, в число которых вошла компания ООО «Венталл», специализирующаяся на производстве объектов из стали, стальных конструкциях и предлагающая полный диапазон продукции и услуг — от проектирования до поставки полнокомплектных зданий.

Основной целью проекта стало привлечение к участию средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и повышение их производительности труда не ниже 5 процентов в год.

В рамках проекта реализуются задачи по внедрению передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда; адаптации нормативно-правовых и административных ограничений, препятствующих росту производительности труда, под современные условия работы и формированию особой системы подготовки кадров.

В Калужской области оператором проекта является региональный центр компетенций в сфере производительности труда и поддержки занятости (РЦК), работающий на базе Агентства развития бизнеса. Компания «Венталл» вот уже несколько лет является активным участником проекта, и, по словам генерального директора Сергея Чернышева, с особым вниманием относится к мероприятиям, которые проводят специалисты РЦК.

Дмитрий Холодков, начальник планово-производственного отдела ООО «Венталл»:

«Основная цель участия компании в «Венталл» в нацпроекте – повышение производительности труда. На сегодняшний день мы определили «проблемные» места компании и составили план мероприятий по усовершенствованию производственного процесса. Сначала мы планируем экспериментально внедрить технологию бережливого производства на эталонном участке производства стальных металлоконструкций, составляющем более 50% объёма выпускаемой заводом продукции. Для повышения производства эталонного участка мы разработали ряд решений с учетом их экономической целесообразности, которые успешно применяем на практике. Затем планируем эту практику реплицировать на другие производственные процессы».

За прошлые годы компанией был проведен ряд открытых мероприятий, в число которых вошли диагностика и планирование производственных образований, защита плана производственных образований на эталонном участке и другие. В связи с участием компании «Венталл» в национальном проекте по строительству больничных центров и авральным режимом работы в период пандемии проект «Производительность труда и поддержка занятости» был приостановлен, однако сейчас компания продолжает работу над ним с новыми силами.

О группе компаний «Венталл»:

ООО «Венталл» специализируется на производстве объектов из стали и стальных конструкций с 1991 года. Компания предлагает полный диапазон продукции и услуг — от проектирования до поставки полнокомплектных зданий. Обширная дистрибьюторская и дилерская сеть простирается по всей России и странам СНГ. Производственные мощности заводов «Венталл», расположенные в Обнинске и Балабаново Калужской обл., позволяют выполнять самые крупные заказы за короткий период времени. Бренд «Венталл» обладает неоспоримыми преимуществами крупного игрока на строительном рынке металлоконструкций, обогащенного международным опытом.