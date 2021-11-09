Опасные подделки. Подмосковье накрыла волна контрафактного масла

Май 2021-го года. В Подмосковье ликвидировано подпольное производство моторного масла. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что готовые масла были изготовлены из сырья низкого качества и расфасованы в тару с незаконно нанесенными товарными знаками. Подпольное производство располагалось на территории поселка Запрудня Талдомского городского округа Московской области. По всей видимости, Талдом для производителей контрафакта, словно маслом намазан.

Сентябрь этого же года. Уроженец города Талдом, а ныне менеджер в столичном автосалоне, Алексей Кравцов приехал погостить в родные края. Сосед предложил купить автомобильное масло не дорого. Цена — втрое ниже рыночной.

— Я сам работаю в автомобильном бизнесе, — рассказывает Алексей, — но и не мог предполагать, что нарвусь на контрафакт.

Через неделю машина Алексея начала, как говорят, барахлить. А ещё спустя неделю встала прямиком на МКАД. Диагноз в автосервисе был неутешительным — некачественное моторное масло «убило» двигатель.

Сегодня каждый житель Талдома знает, что помимо дома купца Киселева, старинного пожарного депо и памятника бывшему Тверскому губернатору и писателю Салтыкову — Щедрину, их город гордо носит звание «производственника». Наравне с европейским Гравеншоном или американским штатом Северная Каролина. Один сплошной повод для гордости.

Удивительно, но талдомчане прекрасно осведомлены, что за завод работает на улице Советская, что там производят, и кто за все это отвечает.

— Самого главного даже по телевизору показывали, — говорит житель Талдома Иван Абросимов, — значит, человек серьёзный.

И ведь правда, один из основателей практически градообразующего талдомсокого предприятия мелькал на всех федеральных каналах. В октябре 2021 года полицейские пресекли масштабное производство контрафактного моторного масла и бытовой химии в Пушкинском городском округе Московской области. Один из отцов основателей пушкинской контрафактной империи с годовым доходом 12 млрд рублей, сейчас отбывает срок в тюрьме. Другой — Константин Лютиков — по всей видимости, решил не забрасывать начатое. А иначе как объяснить, что человек, подозрительно похожий на него, практически ежедневно появляется на заводе, общается с рабочими и даже проводит планёрки.

Ничем не объяснить и то, что жители Талдома не раз жаловались в полицию на смутный завод. Однако, производство не только не закрыто, но продолжает наращивать обороты. В телефонном разговоре, менеджер талдомской фирмы по продаже масла — дочки завода — пояснил, что цены низкие, поставки расписаны на месяц вперёд и придётся подождать.

Остаётся только порадоваться за предприимчивых бизнесменов и огорчиться за всех нас – неизвестно сколько двигателей полягут благодаря «талдомскому» маслу.

Контрафакт на рынке автомоторного масла — проблема давняя и до сих пор актуальная. В начале июня СМИ со ссылкой на исследование BrandMonitor сообщили, что в 2020 году россияне потратили не менее 27 млрд рублей на неоригинальные масла. Эксперты заявили: это 2,4% от общего рынка ГСМ, что соответствует общемировому показателю.