Open Village Лето’24: Компания «Стабилис» презентовала проект «Open»

В коттеджном поселке «Грин Лаундж» в г.о. Истра с 12 июля по 4 августа организовано проведение выставки загородных домов Open Village Лето’24. В нынешнем году в мероприятии принимает участие компания «Стабилис».

Тематика Open Village Лето’24 связана с технологиями домостроительства и «Стабилис» презентовала проект «Open». Новый проект представляет собой одноэтажный дом в современном стиле с плоской крышей.

Помимо демонстрации реальных домов, организаторы выставки позволяют гостям попробовать загородную жизнь на вкус. Гости мероприятия могут участвовать в мастер-классах и семинарах. Также к их услугам – фуд-корты, зоны отдыха, шоу-программы.

Проект «Open» выполнен в современном архитектурном стиле. В его состав входят две спальни, просторная кухня, хамам, гараж на два автомобиля. Задний двор оснащен мангальной зоной, здесь также предусмотрена терраса. Единение с природой становится более ощутимым благодаря участку в 16 соток.

Каждый год в выставке принимают участие примерно 100 строительных компаний.