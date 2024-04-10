OPENCITY: Спрос на недвижимость в Москве остается на высоком уровне

Анализ рынка недвижимости Москвы за I квартал текущего года провели специалисты сервиса по продаже новостроек OPENCITY. По мнению основателя OPENCITY Евгения Дружинина, стоимость «квадратов» в столице растет по причине сохранения на высоком уровне спроса на недвижимость в Москве.

Выяснилось, что в столице наибольшие темпы роста демонстрирует жилье класса делюкс (+19% в сравнении с I кварталом 2023 года). Жилье бизнес-класса эксперты разместили на втором месте по динамике роста стоимости (+11%), жилье премиум-класса – на третьем (+7%).

Рост цен продолжается на фоне существующих объемов вывода жилья на рынок, поэтому Дружинин ожидает развития данной тенденции в дальнейшем.

Инвесторы все чаще используют недвижимость класса делюкс как альтернативу вложениям в зарубежную недвижимость и фондовым рынкам. Кроме того, устойчивость спроса на этот класс обусловлена отсутствием влияния на него ряда факторов – роста ставок по ипотеке, реализации льготных программ и т.д., поскольку в качестве основных инструментов делюкс-класса фигурируют стопроцентная оплата и рассрочка.