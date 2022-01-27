Опираясь на DAO, Plato Farm стремится построить настоящую ферму метавселенной

«Ни одна компания не может пережить город», — заметил ведущий физик-теоретик в мире Джеффри Уэст в книге «Масштаб: Универсальные законы роста, инноваций, устойчивости и темпов жизни организмов, городов, экономических систем и компаний». Одна из важнейших причин заключается в том, что предприятие действует по замкнутой системе сверху вниз и поэтому всегда следует закону возрастающих издержек и убывающей предельной отдачи.

А организации Dao – это коллективное направление будущего. Можете ли вы представить себе организацию, в которой люди по всему миру, не зная друг друга, создают правила и принимают собственные решения автономно, и все это закодировано в блокчейне?

Plato Farm является такой организацией. Plato Farm принимает распределенную, децентрализованную и самоорганизующуюся структуру управления, и требует, чтобы соавторы совместно разделяли выгоду, а все участники строили, управляли, создавали и делились вместе. Иными словами, бизнес-модель Plato Farm ориентирована на участников сообщества.

Появление Plato Farm должно подорвать существующий рынок метавселенной. Оказывается, децентрализованные игры могут сочетать функции кошелька, игры, социальных сетей, свопа и Opensea, а метавселенная может быть очень увлекательной.

Plato Farm: ферма метавселенной, управляемая DAO

Если есть GameFi 1.0, на рынке преобладают новаторские мини-игры NFT и симуляторы.

В GameFi 2.0, главными особенностями которого являются Play To Earn и NFT, есть игры как для компьютеров, так и для мобильных телефонов. Хотя игры GameFi 2.0 воплощают в себе определенные игровые атрибуты (например, Farmer’s World), они по-прежнему менее играбельны, чем традиционные игры, их сложнее разрабатывать, и у них более короткие циклы разработки. В 2021 году количество этих игр резко возросло.

GameFi3.0, на основе 2.0, почти в тот же период стал источником выпуска более качественной игровой продукции. Независимые команды разработчиков игр создают игры с использованием блокчейна в качестве основного фона и в то же время интегрируют кошелек, игру, социальные сети, своп, Opensea и другие новые функции. GameFi это только часть всей экосистемы.

Plato Farm создает метавселенную управления фермой. С точки зрения основного игрового процесса, Plato Farm предлагает две основные модели производственной экономики (посев и сельское хозяйство) и экономику перерабатывающего завода, которая может перерабатывать сырье, например, джем и хлеб, помимо предметов первой необходимости, необходимых для животноводства и сельского хозяйства (например, корма). Эти механизмы составляют общую экономическую модель с сильной взаимосвязью спроса и предложения.

Plato Farm сохраняет ранговую систему традиционных игр. Игроки, которые только что присоединились к игре, находятся только на уровне 1. Новички обычно начинают с посадки, покупая землю NFT и сажая только пшеницу. И посадка, и сбор урожая, которые могут увеличить опыт игроков, на этом этапе просты.

По мере роста опыта игрока количество земли, которую можно засеять, соответственно увеличивается, а типы культур, которые можно сажать, также разнообразятся. По мере повышения уровня игроки могут выращивать следующие культуры: пшеницу, огурцы, морковь, кукурузу, сахарный тростник, горох, перец, помидоры, салат, картофель, хлопок, тыкву, лаванду, каждую из которых можно использовать для производства товаров. Каждый тип товара соответствует своему назначению. Такие насыщенные игровые процессы требуют от игроков тщательного обдумывания того, как максимизировать свои преимущества.

Это означает, что по мере того, как игроки повышают свой уровень, им необходимо принимать стратегические решения о том, какие культуры выращивать, как и по какой цене их продавать и т. д., чтобы максимизировать доход от токенов MARK.

Масштабы фермы в игре будут расти с диверсификацией сельскохозяйственных культур, но в этом процессе игрокам также необходимо целенаправленно расширять ферму. Инструменты (топоры, пилы, бочки с динамитом, тележки, лопаты и т. д.) необходимы для расширения фермы и, таким образом, они являются очень важными активами.

Помимо возможности выращивать растения, игроки также могут покупать курятники NFT, загоны для коров и овец на ферме для дальнейшего развития животноводства и получения активов NFT (молока, шерсти, яиц и т. д.). Для некоторых крупных игроков в области посадки, разведения или торговли они имеют огромное влияние на экономический рынок.

Это чем-то похоже на то, как фьючерсы торгуются в реальном мире. Накопление товаров может принести неожиданно высокие экономические выгоды. Так что по-прежнему сложно хорошо играть в игру Plato Farm без сильных экономических возможностей.

Потенциал PLATO возглавит криптотренд 2022 года

В метавселенной PlatoFarm есть две основные системы. Из них MARK можно использовать для покупки всех неосновных активов в экосистеме (семена, домашний скот, сырье, инструменты и др.), в то время как игрокам необходимо использовать токены USDT, HT и PLATO для покупки некоторой недвижимости NFT (перерабатывающие заводы, земля, загоны для скота и др.). В частности, покупка дефицитной недвижимости NFT требует использования PLATO.

Mark, как валюта для всех операций с неосновными активами в рамках экосистемы, незаменима в игре и имеет стабильную стоимость, но из чего вытекает ценность PLATO?

После глубокого понимания проекта Plato Farm я лично с оптимизмом смотрю на тенденцию токена основного капитала Plato Farm после запуска и предсказываю, что он получит широкую популярность. Он может даже возглавить криптотренд в начале 2022 года. Почему я так оптимистично настроен? Причины следующие.

Сильный консенсус сообщества

Недавно я слышал, как многие игроки говорят об игре Plato Farm в нескольких сообществах метавселенной, и люди очень рады запуску этой игры.

Plato Farm имеет заметную популярность в глобальных социальных сетях. Вообще говоря, популярное проектное сообщество должно хорошо работать. Так что запуск Plato Farm обещает быть взрывным.

Кроме того, сообщается, что PlatoFarm получил финансирование от многих известных инвестиционных институтов, включая Chronos Ventures, Cipholio Ventures, ZBS Capital, Chain Broker, CryptoDep, OP Crypto, K&R, Formless Beta, Gagarin Crypto, Gcrypto Media, Top 7 ICO, Block Patch, Okex Blockdream Venture, Huobi Ventures и т. д.

Высокая популярность как в криптосообществах, так и в социальных сетях, а также поддержка инвестиционных капиталов, создают огромные возможности для Plato Farm в метавселенной. Как сказал член сообщества, «Plato Farm определенно станет лидером в мире блокчейнов в 2022 году».

Ценность расширения возможностей игры

PLATO также является токеном управления в экосистеме. Владельцы смогут участвовать в голосовании и пользоваться другими правами и преимуществами. В игре пользователи могут получать вознаграждения PLATO, ставя MARK или PLATO в пул акций, что значительно сократит их обращение на рынке. Выпуск токенов в Plato Farm полностью основан на алгоритмах и смарт-контрактах для динамического контроля, что обеспечивает открытость, прозрачность и децентрализованность общего механизма и правил выпуска. Весь процесс представляет собой децентрализованную экономическую систему, управляемую DAO, что по своей сути повышает открытость и масштабируемость игры.

И MARK, и PLATO являются дефляционными моделями, в которых спрос покупателя превышает предложение на рынке продавца. Эти отношения будут продолжать повышать ценность MARK и PLATO, а также сделают Plato Farm многообещающим экопроектом, который, как ожидается, станет одним из ведущих проектов в сельскохозяйственной метавселенной.

В 2022 году нужен феноменальный продукт, чтобы возглавить метавселенную

Точно так же, как вы случае DeFi в 2020 году или NFT и DAO в 2021 году, если нам нужен модный продукт в 2022 году, это должно произойти в метавселенной, где Plato Farm является ведущим продуктом.

Другими словами, это рынок, который нуждается в том, чтобы Plato Farm была горячей, потому что, как только Plato Farm сделает рывок, она определенно на традиционном финансовом рынке и поднимет боевой дух в мире блокчейнов.

В целом, Plato Farm больше похож на тонко проработанный мир метавселеннойй, имеющий разумную систему и эффективный экономический оборот. Сеттинг игры намного сложнее, чем у большинства игровых проектов на текущем рынке, и перекликается с дизайном метавселенной, который мы обычно видим в фильмах и книгах.

После появления Axie на раннем этапе рынка игр с блокчейном и BinaryX на среднем этапе Plato Farm, вероятно, займет место и станет лидером на следующем этапе.

Если вам интересно, не стесняйтесь участвовать! В Plato Farm вы можете не только получить опыт «P2E» во время игры, но и по-настоящему сыграть в игру метавселенной.

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