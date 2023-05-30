Определен предмет охраны музея-квартиры Елены Гнесиной

В него вошли интерьеры, лепнина, мозаики, витраж.

Специалисты определили предмет охраны здания, в котором расположен Мемориальный музей-квартира Елены Гнесиной, пианистки и педагога. Выявленный объект культурного наследия находится по адресу: улица Поварская, дом 30–36, строение 1.

«Исторические элементы, внесенные в предмет охраны, в основном датируют первой половиной ХХ века. Среди них оформление фасадов, интерьеры музея-квартиры, лепнина, мозаики, витраж. Теперь реставрационные работы будут проводить с учетом этих данных», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Основную площадь музея-квартиры занимают просторные рабочий кабинет и спальня, к которым примыкают другие помещения и прихожая. Обстановка и интерьеры сохранены с тех времен, когда здесь жила сама Елена Фабиановна. Среди экспонатов есть и ее личные вещи.

Музыкальное училище, созданное Еленой Гнесиной вместе с сестрами Евгенией и Марией, открылось 15 февраля 1895 года. После революции его национализировали, но Елена и Евгения продолжали там преподавать.

К 40-летию училища решили построить новое здание, где была предусмотрена и квартира Гнесиных. Елена Фабиановна въехала туда в 1948 году. В 1970-м здесь учредили мемориальный музей в ее честь.