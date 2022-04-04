Оптимизация цепочек поставок: что это, когда необходимо

На крупных предприятиях оптимизации цепочек поставок уделяют особое внимание. От того, как будет отлажен процесс обеспечения зависит стабильность работы и отгрузок на производствах в любых отраслях. Чтобы обеспечить бесперебойную работу пищевого предприятия, необходимые продукты и материалы должны поступать своевременно и в нужном объеме. Оптимизация цепей поставок требуется для улучшения результатов работы всех отделов компании от разработки до производства и поставок, включая управление финансовыми потоками. Правильно выстроенное управление бизнес-процессами поможет сократить время на выполнение операций, в том числе сроки доставки.

Что такое управление цепочками поставок и для чего их оптимизировать

Чтобы понять, для чего нужна оптимизация цепочек поставок, можно представить процесс получения с заводского конвейера нового автомобиля. Процесс получения новой машины состоит из множества этапов, разные части авто изготавливают на разных линиях, после чего все необходимые детали оказываются в месте финальной сборки. Если одного узла не окажется в месте сборки, производство останавливается. При наличии всех деталей через короткое время машина будет собрана.

Об оптимизации цепей поставок всерьез заговорили в эпоху зарождения направления управления поставками в начале 80-х годов прошлого столетия. Позже появилась система комплексного подхода контроля и регулирования товаропотоков от поставщиков к потребителям. В понятие управления цепями поставок входит планирование, контроль, координирование потоков информации и товара в цепочке.

В процессе ведения хозяйственной деятельности могут возникать лишние, дублирующие операции, из-за которых растет продолжительность цикла, период складского хранения, доставки. Возрастают расходы предприятия. Оптимизация цепей поставок способствует их снижению, а также повышает уровень обслуживания и конкурентоспособности.

Проблемы в управлении цепочками поставок

Грамотное управление логистическими процессами предполагает слаженную работу разных компаний, которые в ходе взаимодействия запускают в действие друг друга. Однако без периодической оптимизации цепочек поставок предприятие неизбежно столкнется с проблемами.

Чтобы избежать их, должны приниматься меры:

По согласованности действий, связанных друг с другом факторов. По поддержанию прозрачности процессов за счет полной унификации программного обеспечения. Во всех службах компьютерные программы должны быть одинаковыми – собственной разработки, либо стандартными, чтобы можно быть отследить статус операции или контролировать остатки. Все отделы компании должны получать максимально полную информацию друг о друге.

Для оптимизации цепочек поставок менеджмент компании должен четко определять:

процессы и задачи;

архитектуру управления

финансовые риски, трудности;

оптимальный размер добавленной стоимости.

Конечная цель оптимизации цепей поставок – добиться бесперебойной работы по доставке на всех этапах работы.

Чтобы добиться слаженной работы служб, должен поддерживаться качественный обмен информационным потоком. Имея достаточную информацию, проще избежать срывов в поставках.

В снижении расходов в связи с хранением товаров поможет следование принципу «Just In time». В производственном плане должно быть учтено требование доставлять все компоненты точно в срок, в достаточном количестве, к нужному месту.

При скоординированном взаимодействии поставщиков, продавцов, производства продукт и сама компания улучшает свою конкурентоспособность, гибче реагируя на меняющиеся потребности рынка.

Роль логистики в управлении цепочками поставок

В рамках управления цепочками поставок рассматривается общая структура, в которую входят поставщики сырья, производители, продавцы, конечные потребители с большим вниманием к отслеживанию денежных потоков, когда логистика ограничивается отдельной компанией, предусматривая обмен информацией и товаропотоками с конкретными сторонами.

В управление цепочками поставок помимо логистики входят процессы контроля, управления, маркетинг, бухгалтерия производство. Т.е. логистика представляет собой лишь часть нового подхода к управлению бизнесом – управления цепями поставок.

Основные этапы управления

В условиях размытия границ между логистикой, производством, бухучетом, исследованиями, прочими бизнес-функциями, в управлении цепями поставок выделяют три этапа:

Стратегическое управление. Фаза разработки, определения стратегии цепочки с анализом, к каким долгосрочным эффектам приведет тот или иное решение. Сюда относят планирование места размещения производства и помещений для хранения, позицию по аутсорсингу в ряде производственных отраслей.

Тактическое управление. Его влияние носит среднесрочный характер – 3-12 мес. На этом этапе уточняют прогнозы, на основании которых решают вопросы о запасах, производственные вопросы, связи с поставщиками, составляются планы производства.

Оперативное управление. Предполагает краткосрочные решения длиной от нескольких дней до недель. На этом этапе уже есть достаточный объем информации, чтобы принимать решения в области планирования, составления упаковочных листов, погрузки машин, определения пропорций между запасами и спросом. Любая компания нуждается в оптимизации цепей поставок, в ходе которой происходит отладка взаимодействия поставщиков и их партнеров, клиентов, логистических звеньев. Все это предусмотрено специальной программой Forecast, в рамках которой удастся провести оптимизацию цепей поставок c одновременным сокращением расходов и повышением конкурентоспособности предприятия.