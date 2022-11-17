Оптимизированные и энергоэффективные системы Supermicro с процессорами 4-го поколения 

Supermicro, Inc., поставщик комплексных ИТ-решений для облачных вычислений, искусственного интеллекта/машинного обучения, хранения и 5G/Edge, представляет на конференции Super Computing 2022 года самый обширный ассортимент серверов и систем хранения данных в отрасли на основе нового процессора Intel Xeon Scalable 4-го поколения (прежнее название Sapphire Rapids).

Компания Supermicro продолжает использовать свой подход Building Block Solutions® для создания ультрасовременных и безопасных систем, отвечающих самым взыскательным требованиям в области искусственного интеллекта, облачных систем и 5G Edge. Эти системы поддерживают высокопроизводительные ЦП и память DDR5 с двойной производительностью и емкостью до 512 ГБ DIMM и PCIe 5.0, что вдвое увеличивает пропускную способность ввода-вывода. Центральные процессоры серии Intel® Xeon® CPU Max (прежнее название Sapphire Rapids HBM с памятью высокой пропускной способности) также доступны в линейке систем Supermicro X13. Кроме того, они предоставляют возможность работы при высокой температуре окружающей среды до 40° C (104° F) с серверами с воздушным и жидкостным охлаждением, обеспечивающим оптимальную эффективность, оптимизированы для стоечных решений с использованием конструкции, соответствующей открытым отраслевым стандартам, и обеспечивают повышенную безопасность и управляемость.

«Компания Supermicro вновь занимает ведущую позицию в создании широчайшего ассортимента систем, основанных на новейших технологиях Intel», — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — «Наша стратегия комплексных ИТ-решений позволяет нам предоставлять нашим клиентам готовое решение, включающее оборудование, программное обеспечение, тестирование стоечного масштаба и жидкостное охлаждение. Наш инновационный дизайн и архитектура платформы обеспечивают максимальную эффективность процессоров 4-го поколения Intel Xeon Scalable, демонстрируя максимальную производительность, конфигурируемость и экономию электроэнергии для удовлетворения растущей потребности в производительности и энергоэффективности. Эти монтируемые в стойку системы оптимизированы благодаря значительному увеличению стоечного масштаба Supermicro до 3-кратной стоечной мощности».

Кроме того, ассортимент оптимизированных по рабочей нагрузке систем идеально подходит для встроенных ускорителей нового процессора Intel Xeon, оптимизированных под прикладные задачи. Линейка систем X13, включая серверы SuperBlade, может обеспечивать оптимальное использование технологий Intel® Advanced Matrix Extensions (Intel® AMX) для повышения производительности конкретных видов глубокого обучения. Облачные и веб-сервисы на базе BigTwin и GrandTwin могут использовать ускоритель потокового вещания Intel® (Intel® DSA) для оптимизации операций потоковой передачи и преобразования данных, а также технологию Intel® Quick Assist Technology (Intel® QAT) для криптографических алгоритмов. Благодаря Intel® VRAN Boost такие системы как Hyper ускоряют работу сетей 5G, производительность граничных вычислений, а также снижают энергопотребление.

Ассортимент Supermicro, включающий в себя системы X13, отличается оптимизацией производительности, энергоэффективностью, улучшенной управляемостью и безопасностью, открыт и оптимизирован в стоечном масштабе.