Опыт 2022 года: как обезопасить себя от пожара

Количество пожаров в России за прошлый год снизилось. Об этом рассказывает отчет МЧС за 12 месяцев 2022 года. Всего на территории нашей страны было зафиксировано 352 323 пожара, что на 9,8% меньше, чем за аналогичный период в 2021 году. Сократилось количество погибших и получивших травмы граждан, а вот число эвакуированных выросло на 12,9%. Наибольшее количество людей пострадало от отравления токсичными продуктами горения, причем большинство погибших составляют пенсионеры и безработные. Важно отметить, что подавляющее число возгораний, 65,26% от общего объема, возникли в результате неосторожного обращения с огнем, затем идет аварийное состояние электрооборудования (16,96%) и неисправность и неправильная эксплуатация печного оборудования (7,21%). Как заявляет большинство пожарных, в подавляющем количестве случаев пожара можно избежать, если регулярно проводить профилактику, следить за состоянием оборудования и использовать негорючие материалы.

Последний пункт обычно вызывает больше всего вопросов. Строительные материалы, сочетающие в себе практичность, доступность, безопасность и огнестойкие свойства, обычно представляются потребителю чем-то дорогим и редким, хотя на самом деле они-то зачастую и являются самым доступным и удобным решением. Одним из таких проверенных решений является хризотилцементная продукция: шифер, сайдинг, фасадные плиты, трубы и теплоизоляция. Она единственная в России имеет класс «НГ», т.е. «негорючий». Хризотиловое волокно не горит при любой температуре, а свои свойства теряет при нагреве около 1500°С, что превышает температуру горения ракетного топлива. Все материалы на его основе не горят, не плавятся, не выделяют вредные пары при нагреве и не проводят электричество. Из хризотила часто делают «рукава» для нагревающихся элементов механизмов и труб, в том числе в бане.

Заковав дом в «хризотиловую броню», можно не бояться внешнего возгорания, одного из самых опасных видов пожара, который делает невозможным доступ к помещениям для пожарных. Хризотилцементные трубы активно используют на предприятиях для изоляции кабелей высокого напряжения, подобная технология сгодится и для частного дома. Низкая электропроводность хризотила не даст искре короткого замыкания добраться до деревянной стены или ковра; а низкая теплопроводность убережет потолок от контакта с горячей печной трубой.

Также из хризотила изготавливают специфические изделия, предназначенные непосредственно для тушения возгораний. Это ткань из хризотилового волокна, которую можно постелить перед печью, чтобы предотвратить контакт пола со случайными искрами или выпавшими головешками. Этой же тканью можно накрыть локальное возгорание, чтобы лишить пламя доступу к кислороду. Хризотил не загорится сам и не даст огню добраться до горючих элементов строения.

В целом, динамика снижения количества пожаров в России говорит об улучшении реализации именно профилактических мер. ЧП были и будут всегда, но использование правильных материалов для строительства дома и обеспечения безопасности человека чаще всего позволяет избежать возгорания, а в случае уже начавшегося пожара дает время людям покинуть помещение и спасти свои жизни. Кстати, за 2022 год хризотиловая промышленность в России существенно нарастила объемы продаж на внутреннем рынке. Будучи полностью импортозамещенной от добычи сырья до выпуска готовых изделий, она стала одним из наиболее доступных решений для широких кругов потребителей.