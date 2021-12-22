Опыт против возраста

Поколение Z — поколение «сделай сам». Их отличает независимость взглядов, гибкость и самостоятельность. Такую картину рисуют современные психологи. Они уверены – молодежь буквально крутит этим миром. То тут, то там появляется информация о молодых людях, сделавших стремительную карьеру буквально с пеленок. Однако российские работодатели на такие хвалебные оды смотрят скептически.

Несколько месяцев назад социальные сети охватил флешмоб, где пользователи рассказывали о своих первых заработанных деньгах. Одни вспоминали, как сдавали бутылки, другие рассказывали, как продавали одноклассникам дефицитные гелиевые ручки или сидели с соседскими детьми. Алексей Бояркин из поколения тех, кто уже в 17-летнем возрасте захотел обрести финансовую независимость.

— Я не гнушался никакой работы, – рассказывает бизнесмен Алексей Бояркин, – мне приходилось быть уборщиком в аэропорту, мыть самолеты, сидеть охранником. Работал и распространителем косметики.

В 90-е годы сетевой бизнес только набирал обороты. Представители косметических компаний, книжных магазинов, продавцы сумок и одежды ходили по домам и офисам, предлагая купить товар прямо здесь и сейчас. Продать было сложно, но если дело шло, то заработок такого представителя за день равнялся месячной зарплате инженера.

— Меня выручало то, что я никогда не боялся работы. Я знал, что нужно продать. Шел и продавал. Я заходил на закрытые оборонные предприятия, в компании, где охрана на каждом квадратном метре, в администрации.

Людей, которые заработали первые деньги в возрасте 16-18 лет, очень много. По данным опроса, проведенного компанией Online Market Intelligence (OMI), 1615 россиян в возрасте от 18 до 54 лет «к станку» встали, не получив высшего образования. 33% респондентов заработали первые деньги в возрасте до 18 лет, а 43% – в период с 18 до 20 лет.

— Нынешние 18-летние молодые люди не столь голодны, как мы когда-то, – делится своим наблюдением Алексей Бояркин, сооснователь одного из крупнейших Digital-агентств России, – они достаточно флегматичны, не готовы браться за любую работу. Им хочется пить кофе, праздно проводить время, но зарабатывать деньги.

Как показал флешмоб в социальных сетях, еще два десятилетия назад 18-летние парни и девушки зарабатывали в основном тяжелым физическим трудом или репетиторством и случайной фарцовкой. У современной молодежи масса других шансов: они нанимаются промоутерами, беби-ситтерами, программируют, подрабатывают в интернет-проектах, тестируют игры и софт, снимаются в рекламе. Согласно опросу, большинство из них мечтает ожидаемо стать блогерами.

— Да, есть такое желание сидеть и получать деньги, – делится своим наблюдением Алексей Бояркин, – мы часто устраиваем в нашем маркетинговом агентстве некое собеседование, куда приглашаем и совсем молодых людей без опыта. Мы готовы их обучать, делиться секретами, давать новую профессию, но… На этапе собеседования и выполнения базового задания отваливается большинство кандидатов. Трудиться и учиться мало кто хочет.

Бояркин говорит, что за годы проведения таких массовых собеседований еще ни один 18-летний молодой человек или девушка не остались работать. Аналогичную грустную статистику приводят и в других компаниях. А между тем, история показывает, что ранняя работа, пусть и за небольшие деньги, приносит свои дивиденды спустя годы. Так, государственный деятель и владелец IT-империи Герман Клименко начинал с того, что решал контрольные однокурсникам за 15 копеек.