Организация Lions International оказывает поддержку и дает надежду украинским беженцам

Крупнейшая в мире организация по гуманитарным услугам Lions International занимается оказанием помощи более чем двум миллионам мужчин, женщин и детей, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта в Украине. Ожидается, что по мере его продолжения число беженцев из Украины и масштабы этого гуманитарного кризиса будут расти. В это время большой нужды члены организации по всему миру объединяют свои благотворительные усилия для оказания помощи семьям, которые в ней отчаянно нуждаются.

С целью поддержки беженцев и перемещенных лиц в Украине и соседних странах фонд Lions Club International Foundation (LCIF) предоставляет гранты, которые позволят членам организации немедленно оказывать помощь тем, кто столкнулся с трудностями в удовлетворении самых элементарных потребностей.

Гранты на сумму более 100 000 долл. США уже предоставлены в распоряжение волонтеров, работающих для оказания помощи пересекшим границу украинским беженцам. Волонтеры в Украине также получили гранты от LCIF для удовлетворения важнейших потребностей людей, остающихся в стране. Эти средства будут направлены на закупку лекарств и медицинского оборудования, а также других предметов первой необходимости, таких как продовольствие и вода, одежда и другие необходимые вещи. Для восполнения текущих нужд, связанных с этим кризисом, будут выделены дополнительные гранты.

«Члены организации по всему миру — и взрослые, и дети — глубоко сопереживают тем, кто пострадал от продолжающегося конфликта в Украине, — заявил председатель LCIF д-р Чун-Юл Чхве (Jung-Yul Choi). — Гранты LCIF позволяют нашим волонтерам оказывать помощь семьям, покинувшим свои дома, и обеспечить им безопасность в это чрезвычайно трудное время».

К помощи, оказываемой международным фондом Lions International, подключаются и клубы Lions. В затронутых кризисом регионах они собирают в грузовики пожертвованные продукты питания, одежду и медицинские изделия, проводят мероприятия по сбору средств и благотворительные концерты, перевозят мужчин, женщин и детей из приграничных районов в безопасные места. Клубы Lions в других уголках мира привлекают финансовые средства, организуют кампании по сбору продуктов питания и предметов первой необходимости и демонстрируют свою поддержку в сфере защиты прав и интересов людей и благотворительной помощи. «Мы поддерживаем членов наших клубов Lions и наши сообщества в Украине. Они служат от всего сердца, и это ярко проявляется в такое непростое время», — заявил президент организации Lions International Даглас Александер (Douglas X. Alexander).